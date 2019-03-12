ВИДЕО: В Харькове девушка не заплатила в ресторане, а перед полицейскими разделась и станцевала стриптиз

УНИАН

В Харькове клиентка ресторана отказалась платить, а перед прибывшими сотрудниками полиции обнажилась и станцевала стриптиз. Об этом сообщает Twitter-канал "Ху*вая Салтовка".

Инцидент произошел 11 марта в "Якитории" на ул. Квитки-Основьяненко. Молодая клиентка отказалась платить, из-за чего пришлось вызвать патрульных. Но перед полицейскими она сняла с себя всю одежду. "Девушка устроила настоящую истерику - мол, вот вам, забирайте все. При этом она то любовалась собой в зеркале, то садилась на пол, то выбегала из заведения. Успокоить девушку не удалось, поэтому патрульные вызвали специальную бригаду медиков", - говорится в сообщении. Статьи по теме: В Бурятии уволили сотрудницу МВД, заказавшую для коллег стрип-танец к 23 февраля В Пакруойском районе полиция усмиряла "стриптизера" Пользователи соцсетей отмечают, что, вероятно, харьковчанка находилась в состоянии наркотического опьянения. При этом автор видео в заметке в соцсетях сообщает, что с неадекватной клиенткой был еще и ребенок. Но в пресс-службе Управления патрульной полиции в Харьковской области эту информацию не подтверждают, говорят, девушка была одна. Веселое утро в Якитории на ул. Квитки Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов и тут началось самое интереное! Малыха разделась догола и устроила истерику 🍿 По словам работников, она еще и с ребенком была. pic.twitter.com/DI5MjT8mtc— Хуёвая Салтовка | Харьков (@h_saltovka) March 11, 2019

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