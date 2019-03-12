Уцелевшие подъезды взорвавшегося дома в Магнитогорске признали пригодными для проживания

Уцелевшие подъезды дома в Магнитогорске, где 31декабря 2018 года произошел взрыв, признаны пригодными для проживания, говорится на сайте мэрии. Заключение специалистов должна утвердить Госэкспертиза, после чего начнутся "мероприятия по капитальному ремонту и благоустройству дворовой территории".

Эксперты пришли к выводу, что "конструкции [дома] находятся в работоспособном состоянии, а здание пригодно для дальнейшего проживания".

Подъезд жилого дома в Магнитогорске обрушился в ночь на 31 декабря 2018 года. Погибли 39 человек, в том числе шестеро детей. Официальной версией случившегося назвали взрыв бытового газа.

9 января 2019 года губернатор Челябинской области Борис Дубровский назвал петицию о расселении и сносе уцелевших подъездов этого дома "пляской на костях": уже тогда чиновник настаивал, что экспертиза признала "проживание в остальных подъездах безопасным".

16 января президент России Владимир Путин потребовал "пойти навстречу людям и дом расселить целиком" и поручил Дубровскому как можно быстрее проработать варианты предоставления нового жилья.