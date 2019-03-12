Госсекретарь США осудил Россию и Кубу за поддержку Мадуро

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Россию и Кубу в том, что они содействовали возникновению политического кризиса в Венесуэле, поддерживая президента Николаса Мадуро.

Глава американской дипломатии также сообщил, что он призвал Индию не помогать правительству Мадуро, покупая венесуэльскую нефть.

Заявление Помпео прозвучало после того, как министерство финансов США ввело санкции против российского банка "Еврофинанс Моснарбанк" за помощь венесуэльской государственной нефтяной компании PDVSA в уклонении от финансовых ограничений США.

"Эта история будет неполной без признания центральной роли, которую играли и продолжают играть Куба и России в подрыве мечты венесуэльского народа о демократии и их благосостояния", – заявил Помпео журналистам.

"Москва, как и Гавана, продолжает обеспечивать политическое прикрытие режима Мадуро, требуя от других стран игнорировать демократическую легитимность временного президента Гуайдо", – добавил он.

В последние недели администрация Трампа предприняла несколько шагов для усиления давления на Мадуро и поддержки лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо, которого США и более 50 других стран признали временным президентом.

Однако Мадуро, обвиняющий Гуайдо в попытке переворота, направляемой США, по-прежнему пользуется поддержкой России и Китая, а также сохраняет контроль над государственными институтами, включая вооруженные силы.

Ранее в понедельник Помпео встретился в Госдепартаменте с министром иностранных дел Индии Виджаем Гокхале и обсудил с ним ряд вопросов, включая закупки Индией нефти у правительства Мадуро.

"Мы просим от Индии того же, что и от любой другой страны: не будьте экономическим спасательным кругом для режима Мадуро", – заявил Помпео, не вдаваясь в детали переговоров.

Помпео заявил, что российская компания "Роснефть" игнорирует американские санкции, продолжая закупать нефть у PDVSA, которая была внесена в санкционный список в январе.

"Российская государственная компания "Роснефть" продолжает закупать сырую нефть у PDVSA, государственной нефтяной компании Венесуэлы, несмотря на санкции США. А глава "Роснефти" Игорь Сечин продолжает спасать режим", – сказал он.

Помпео обвинил Москву в том, что она наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН, призывавшей обеспечить беспрепятственную доставку помощи всем нуждающимся и поддерживавшую восстановление демократии и верховенства закона в Венесуэле.

"Вместо того, чтобы поддержать эту благородную цель, Россия предложила собственную резолюцию, которая не служит никакой иной цели, кроме поддержки нелегитимного режима Мадуро", – указал госсекретарь.

"Россия также использовала свои спонсируемые государством органы дезинформации, такие как Russia Today и "Спутник" для отвлечения внимания от гуманитарной катастрофы режима Мадуро", – добавил он.

По словам Помпео, Россия потратила огромные средства в Венесуэле на поддержку тесных связей с режимом.

"Общая сумма российских кредитов и инвестиций в Венесуэле превышает 17 миллиардов долларов, – сказал он. – Российские компании по сей день пытаются помочь режиму Мадуро превратить золотые резервы страны в наличные средства и таким образом продолжить разбазаривание активов венесуэльского народа – активов, которые понадобятся ему для восстановления своего будущего".

Помпео назвал PDVSA "личным банкоматом режима Мадуро и российских олигархов и клептократов".

"Россия также поставляла режимам Уго Чавеса и Мадуро большое количество оружия, включая 5 тысяч переносных зенитных ракетных комплексов и других видов летальной помощи. Кремль поддерживает своих венесуэльских дружков вопреки воле народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный к Москве режим", – подчеркнул он.

Ранее министерство финансов США сообщило, что все американские активы "Еврофинанс Моснарбанк", описанные как совместная собственность российской и венесуэльской государственных компаний, будут заморожены, а американским гражданам запрещено вести дела с этим банком.

В министерстве финансов сообщили, что банк был создан в 2011 году при участии венесуэльского Фонда национального развития, известного как FONDEN, который получил 49 процентов акций банка.

Российский "Газпромбанк" и российский государственный банк ВТБ получили по 25 процентов акций "Еврофинанс Моснарбанк", который был основан как двунациональный банк для финансирования совместных российско-венесуэльских нефтяных и инфраструктурных проектов, сообщили в министерстве.