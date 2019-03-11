На Европу обрушился мощный шторм: трое погибших, сотни тысяч остались без света

В прошедшие выходные значительная часть территории Европы оказалась во власти ненастной погоды. От мощного шторма пострадали Германия, Австрия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Чехия, Словакия, Польша и Украина. Известно о трех погибших, несколько человек получили ранения, сообщает Stormnews.

Немецкие метеорологи присвоили обрушившимся на страну штормам имена "Драги" и "Эберхард". Порывы ветра в некоторых районах Германии превышали 150 км/ч. В федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия остановилось железнодорожное сообщение. Возникли проблемы и на автотрассах. На одной из дорог в районе Хохзауэрланд из-за падения дерева погиб водитель автомобиля, передает WDR.

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В Бельгии сильный ветер также привел к транспортным проблемам. Он валил деревья и срывал крыши домов. Известно об одном погибшем: в городе Мол провинции Антверпен из-за падения дерева погиб мужчина. В коммуне Cхарбек под Брюсселем ранения получил пожарный, на которого упала большая ветка, сообщает RTL Info.

В северной части Франции порывы ветра превышали 120 км/ч. Ненастная погода оставила без света 9 тысяч домов. В Па-де-Кале в результате падения дерева ранения получили 2 человека, находившиеся в автомобиле, сообщает La Voix du Nord.

#Villeneuve-d’Ascq: Un arbre tombe sur une voiture et fait deux blessés #vents https://t.co/Dyn7vjm3gw pic.twitter.com/Mkrs0zXKih— LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) March 10, 2019

Vents violents: 9000 clients toujours privés d’électricité dans le Nord-Pas-de-Calais https://t.co/nPcWVvvmGa pic.twitter.com/8jr6KKxAF3— LA VDN par La Voix du Nord (@lavoixdunord) March 10, 2019

В Чехии электроснабжения лишились 320 тысяч человек, сообщает портал České noviny. В Словакии, по данным агентства TASR, электричества нет в 30 тысячах домов. В Польше непогода оставила без света 400 тысяч человек. Ранения получили 5 жителей, передает "Радио Польша".

На Украине от сильного шторма пострадали Львовская, Ивано-Франковская, Хмельницкая и Винницкая области. В Виннице в результате падения дерева погибла 11-летняя девочка, сообщает ГСЧС Украины. В центральных областях Украины действует предупреждение о ветре порывами 25-30 м/с.