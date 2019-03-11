В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции (ч. 8 ст. 20.2 КоАП).
"Вчера Карима забрали из дома в шесть часов вечера. На него составили протокол за то, что он 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил это надгробие", — рассказал правозащитник.
"Говорили, что в 9.00 его повезут в суд, но до сих пор даже материалы дела в суд не привезли", — добавил Мингалимов.
«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина». В телеграм-канале «Бессрочка | Челны» появились фото с надгробием с фотографией Путина. Фото: Twitter/Денис Стяжкин pic.twitter.com/Jdk0WCCYSK— МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 марта 2019 г.
Накануне у здания СК неизвестные установили памятник с надгробием Владимира Путина. На черном каменном памятнике была размещена фотографи президента и надпись: "1952−2019".