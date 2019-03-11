Maxima выплатит морально пострадавшим при трагедии в Золитуде 140 000 евро

Общественная организация Zolitūde 21.11, представители потерпевших и Maxima Latvija достигли соглашения о предоставлении материальной поддержки морально пострадавшим в трагедии в Золитуде. Компенсации будут выплачены 61 человеку, сообщает пресс-служба Maxima Latvija.

"Мы как предприятие несем моральную ответственность за своих работников и клиентов, которые во время трагедии находились в магазине. В настоящее время соглашение о получении финансовой поддержки заключено со всеми физически пострадавшими лицами и почти со всеми семьями погибших, в том числе оказана помощь также семьям пожарных" — пояснил руководитель "Maxima Latvija" Андрис Вилцмейерс.

Алдис Гобземс, который как адвокат представлял потерпевших в трагедии, выразил компании благодарность. "Я был одним из крупнейших критиков Maxima Latvija в течение многих лет, но теперь я хочу сказать предприятию Maxima Latvija большое спасибо за то, что нам вместе удалось помочь пострадавшим в трагедии в Золитуде", — заявил он.

Предприятие уже выплатило почти 9 миллионов евро. В первую очередь компенсации были выплачены детям, которые в трагедии потеряли одного или обоих родителей, затем другим родственникам погибших, затем тем, кто получил в ходе обрушения телесные повреждения. Наконец, в начале этого года было также достигнуто соглашение в отношении морально пострадавших лиц.

В 2015 году Maxima Latvija договорилась с Рижской думой и общественной организацией Zolitūde 21.11. о дарении земельного участка на ул. Приедайнес 20 (где стояла рухнувшая Maxima) Рижской думе, чтобы там был создан мемориал трагедии.