Обладательница олимпийской медали по велоспорту Келли Кэтлин покончила с собой

Член американской олимпийской сборной по велоспорту Келли Кэтлин, которая помогла американской женской команде завоевать серебряную медаль в гонке преследования на летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году, скончалась в возрасте 23 лет.

Национальный руководящий орган по велоспорту USA Cycling сообщил о ее смерти в воскресенье, отметив, что спортивное сообщество "понесло огромную потерю".

"Келли была для нас больше, чем атлетом, и она всегда будет частью семьи американских велосипедистов", – заявил президент и исполнительный директор USA Cycling Роб Демартини.

"Мы глубоко опечалены смертью Келли, и нам всем будет очень ее не хватать, – добавил он. – Мы надеемся, что все получат необходимую поддержку в предстоящие трудные дни, и, пожалуйста, в своих мыслях вспоминайте о семье Кэтлин".

В дополнение к ее успешным выступлениям на Олимпийских играх, Кэтлин также входила в состав команд, побеждавших на чемпионатах мира в 2016, 2017 и 2018 годах. Она также принимала участие в шоссейных гонках в качестве члена профессиональной команды Rally UHC Cycling.

Журнал VeloNews сообщил, что получил письмо от ее отца Марка Кэтлина, который написал, что его дочь совершила самоубийство.

"Нет ни одной секунды, в которую мы не были бы готовы отдать свои жизни в обмен на ее, – заявил он VeloNews. – Эта боль невероятна".

Уроженка Миннесоты, Кэтлин изучала вычислительную математику в Стэнфордском университете.