Гуайдо попросил помощи у Германии и Японии

Консультации с ФРГ и Японией позволили разработать "план, который выведет венесуэльцев из тьмы", написал в Twitter временный президент Венесуэлы.

Для разрешения кризиса с электроснабжением временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил помощи у Германии и Японии. Эти страны выразили готовность поддержать Венесуэлу в поисках решения, ведутся консультации, написал глава Национального собрания в воскресенье, 10 марта, в Twitter.

Позже Гуайдо сообщил, что данные консультации с этими странами позволили разработать "план, который выведет венесуэльцев из тьмы".

Статьи по теме: Блэкаут в Венесуэле длится вторые сутки Венесуэла осталась без электричества El agravanante más obsceno de la crisis es que Venezuela tiene alrededor de 19.000 megavatios instalados, pero hoy solo hay 2.500 disponibles. Su negocio fue robarse la plata y comprar plantas, no ponerlas operativas.— Juan Guaidó (@jguaido) 10 марта 2019 г.

Блэкаут продолжается с 7 марта

Ранее временный президент Венесуэлы заявил, что намерен в связи с продолжающимся с 7 марта блэкаутом объявить режим "чрезвычайного положения", который позволит стране принимать международную помощь. Ожидается, что находящийся под контролем оппозиции парламент примет соответствующее решение на экстренном заседании 11 марта.

По данным венесуэльской неправительственной организации "Медики за здоровье", длительное отсутствие электричества в сетях уже привело к смерти как минимум 17 пациентов с заболеваниями почек, так как больницы не могут провести для них жизненно необходимую процедуру диализа. Эту информацию подтвердил Хуан Гуайдо. Глава Венесуэлы Николас Мадуро ее опроверг, а министр здравоохранения Карлос Альварадо назвал эти данные "абсолютно неправильными".

Причины блэкаута неясны

Причина блэкаута в Венесуэле до сих пор не выяснена. Мадуро и его сторонники винят в произошедшем США. 8 марта министр связи и информации в правительстве Мадуро Хорхе Родригес заявил о кибератаке на системы контроля гидроэлектростанции Гури, производящей 80 процентов электроэнергии в Венесуэле. Мадуро 9 марта заявил, что США ведут против его страны "энергетическую войну".

Венесуэльская оппозиция считает глубинными причиной энергетической катастрофы коррупцию, износ оборудования, отсутствие технических проверок электростанций и неправильное управление. Непосредственно к коллапсу электросетей в стране, по данным представителей оппозиции, привело возгорание кустарника близ высоковольтной линии электропередачи, в результате которого отключились турбины электростанции Гури.

Лидеры государств и правительств, признавшие Гуайдо временным президентом Венесуэлы, считают Национальное собрание единственным демократическим органом страны. Глава Венесуэлы Николас Мадуро своим указом лишил Национальное собрание легитимности и передал его функции верной его режиму Конституционной ассамблее.