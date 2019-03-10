Bloomberg: "фабрика троллей" меняет стратегию перед выборами президента 2020 года

Российские интернет-тролли меняют свою стратегию, чтобы продолжать оказывать влияние на выборы в США, несмотря на меры, предпринимающиеся крупнейшими социальными сетями. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Тролли, полагают специалисты, отойдут от самостоятельного создания пропагандистского контента, который может быть заблокирован существующими алгоритмами. Вместо этого они больше внимания уделят написанию комментариев к чужим постам. Тезисы в комментариях, не нарушая правила соцсетей, будут усиливать политические разногласия.

Власти США полагают, что Россия пыталась повлиять на президентские выборы 2016 года с помощью постов в соцсетях. Тринадцати россиянам предъявлены официальные обвинения.

На фоне расследования о вмешательстве в выборы Twitter, Facebook и Google ужесточили правила для продвижения политических публикаций, а также заблокировали тысячи аккаунтов, предположительно использовавшихся троллями.