В результате "прорыва к Порошенко" в Черкассах пострадали 22 полицейских, 19 – госпитализированы

По состоянию на утро 10 марта количество полицейских, пострадавших в стычке с активистами «Нацкорпуса» в Черкассах, возросло до 22 человек. 19 из них госпитализированы.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Украины.

По факту инцидента открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины: ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство).

Как сообщал УНИАН, днем 9 марта на Майдане Незалежности в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе.

В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы объявить свои требования. На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические оргады и бросили их в стражей порядка.

Во время столкновения участники акции также выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции отправились в Черкассы, где находился Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

Накануне сообщалось, что в результате столкновения с "Нацкорпусом" пострадали 15 правоохранителей. Глава МВД пообещал, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности.