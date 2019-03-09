Социологи предсказывают удвоение числа правопопулистов в парламенте ЕС

Согласно опросу, по итогам выборов в Европарламент правоцентристская фракция ЕНП может получить на 20% меньше мандатов, а правопопулистская ЕНС - почти вдвое больше, чем сейчас.

Правопопулистская депутатская группа "Европа наций и свобод" (ЕНС) может получить 67 из более чем 700 мест в Европарламенте на выборах в мае 2019 года. Это свидетельствует из обнародованных в субботу, 9 марта, результатов опроса, проведенного по заказу немецкой газеты Bild. Исследование, в котором приняли участие более 9 тысячи человек из шести европейских стран, провели социологические институты Insa (в Германии и Австрии), Ifop (во Франции), SWG (Италии), IBRIS (в Польше), и SigmaDos (в Испании).

В трех странах правопопулистские партии получили наибольшую поддержку респондентов. Так, за французское "Национальное объединение" (прежнее название "Национальный фронт"), возглавляемое Марин Ле Пен, готовы проголосовать на выборах в Европарламент 23% опрошенных, за итальянскую "Лигу" - 33,4%, а за польскую правящую партию "Закон и справедливость" Ярослава Качиньского - 42%. Австрийская партия свободы с поддержкой 24% респондентов оказалась в своей стране на третьем месте.

Депутаты всех этих партий, кроме "Закона и справедливости", входят в состав ЕНС, которая в настоящее время занимает 37 мест в парламенте ЕС. Среди членов этой фракции - также представители нидерландской Партии свободы и немец Маркус Претцель (Marcus Pretzell), который в 2017 году вместе с женой Фрауке Петри (Frauke Petry) покинул немецкую правопопулистскую "Альтернативу для Германии" ("АдГ") и вошел в созданную Петри Голубую партию.

Консервативная ЕНП может потерять 43 мандата

Увеличить число мест в Европарламенте, согласно опросу, имеют шансы также Альянс либералов и демократов за Европу (с 68 до 101) и "Европа за свободу и демократию" (с 41 до 42), в которую входит, в частности, Йорг Мойтен (Jörg Meuthen) из немецкой "АдГ".

Остальные пять фракций, как выяснили социологи, напротив, теряют популярность. Так, правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) может получить 174 мандата (минус 43 места), Прогрессивный альянс социалистов и демократов - 141 мандат (на 45 мест меньше, чем сейчас), "Европейские консерваторы и реформисты" и "Европейские объединенные левые" - по 51 мандату (минус 24 и одно место соответственно), фракция "зеленых" - 44 мандата (- 8 мест).

Выборы в Европарламент пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года.