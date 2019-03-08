Лондон уверен, что ЕС понесет часть вины за "жесткий Брекзит"

В преддверии повторного голосования по "Брекзиту" в парламенте Тереза Мэй продолжает добиваться от Брюсселя уступок.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил уверенность, что Брюссель должен будет понести свою долю ответственности в случае выхода Лондона из ЕС без договора. Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 8 марта. "Честно говоря, я думаю, что будущие поколения скажут, что ЕС в этот момент занял неправильную позицию, если все закончится ожесточением", - отметил он.

В среду, 13 марта, Палата общин британского парламента проголосует по вопросу о "жестком Брекзите". Если данный сценарий будет отвергнут законодателями, 14 марта парламентариям предстоит принять решение о возможном переносе сроков выхода.

"Мы все - часть процесса"

На этом фоне британский премьер Тереза Мэй продолжает требовать от Евросоюза уступок. В конце декабря она уже настаивала на том, чтобы Брюссель помог ей спасти сделку, ограничив 12 месяцами так называемы режим "бэкстоп" - при котором граница между членом ЕС Ирландией и британской провинцией Северная Ирландия будет оставлена без таможенного и пограничного контроля.

"Мы все - часть этого процесса. Европа заинтересована в том, чтобы Соединенное Королевство вышло (из состава ЕС. - Ред.) с соглашением", - говорится в тексте речи Мэй, распространенном перед ее запланированным на 8 марта выступлением перед рабочими в порту Гримсби (графство Линкольншир).

Часть парламентариев выступает за то, чтобы принудить Мэй сдвинуть сроки "Брекзита", если до середины марта правительству не удастся провести через парламент соглашение с ЕС.

На данный момент Великобритания планирует выйти из состава Европейского Союза 29 марта 2019 года.