Украина: в итоговом списке кандидатов в президенты — минус 5 человек

Центральная избирательная комиссия Украины на заседании, которое началось после полуночи, приняла решение о включении в окончательный список 39 кандидатов в президенты.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. 7 марта был последним днем, когда кандидаты могли отказаться от участия в выборах.

На день окончания регистрации 8 февраля в ЦИК было зарегистрировано 44 кандидата. Но в последнюю неделю срока, отведенного для возможной подачи кандидатами заявлений о снятии с выборов, Центризбирком отменил регистрацию пяти кандидатов по их собственному желанию.

В пользу лидера "Гражданской позиции" Анатолия Гриценко сняли свои кандидатуры мэр Львова, лидер партии "Самопомощь" Андрей Садовый, народный депутат, лидер партии "Народный контроль" Дмитрий Добродомов и выдвинутый партией "Сила людей" журналист Дмитрий Гнап.

В пользу президента Петра Порошенко снял свою кандидатуру первый заместитель командующего Сил спецопераций ВСУ, выдвинутый партией "Воины АТО" Сергей Кривонос.

В пользу кандидата от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула снял свою кандидатуру лидер партии "Наши" Евгений Мураев.