Пресс-секретарь Лукашенко: диктатура — это наш бренд

Откровения пресс-секретаря президента Беларуси Натальи Эйсмонт отправляют в аут... Главный спикер главы белорусского государства недвусмысленно заявила, что диктатура – это будущее всего мира.

В интервью программе "Марков. Ничего личного" (ОНТ) она заметила, что журналисты негосударственных СМИ "достаточно вольно вели себя на этом мероприятии, имели возможность задать любой вопрос".

"Они даже пытались прерывать президента. А где же здесь диктатура?" — поинтересовался ведущий.

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В то же время, подчеркнула Эйсмонт, "диктатура" — очень интересное слово на сегодняшний день, оно так по-разному воспринимается".

По ее словам, "мы [белорусская власть?] это слово действительно употребляем, и в совершенно разных уже смыслах, иногда — с таким сатирическим акцентом. А иногда мне кажется, что вот сегодня, в 2019 году, слово "диктатура" уже порой приобретает какой-то позитивный оттенок".

Эйсмонт заявила: "Мы видим, что происходит вокруг, мы видим хаос, порой беспорядок. И знаете, иногда мне кажется, что не сегодня так завтра в мире может возникнуть запрос на диктатуру. Потому что за диктатурой в нашем сегодняшнем понимании в первую очередь мы видим порядок, дисциплину и абсолютно нормальную, спокойную жизнь. Что говорить, мне кажется, уже мы так часто произносим это слово, что диктатура — это уже наш бренд".