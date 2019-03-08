Член совета по культуре при Госдуме РФ Сергей Шнуров заступился в стихах за "алкашей и тунеядцев"

Эпатажный артист, активно использующий бранную лексику, и лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров ответил в стихотворной форме единороссу и депутату Волгоградской областной думы Гасану Набиеву, который на сессии регионального парламента назвал "алкашами и тунеядцами" людей, получающих пенсию в 8 тысяч рублей. Шнуров, ставший недавно членом общественного совета при комитете Государственной думы РФ по культуре, не согласился с такой оценкой, назвав ее форменным *** (безобразием).

Свой ответ депутату Сергей Шнуров опубликовал в соцсети Instagram. Он набрал за несколько часов около 700 тысяч просмотров.

Я вступаюсь за алкашей и тунеядцев,

Потому как, сам из этих самых родом.

Слышал много я, но чтоб такого *** (безобразия),

Не припомню. Выбранный народом

Дядя, видимо, уже не помнит жизни

Кто работает, тот *** (ни черта) не получает,

А при нынешней высокой дешевизне,

Многие питаются отчаянием.

Нет надежды, не на пенсии же ваши

Полагаться, сука, в десять тыщ.

И бухают одинокие мамаши

В фешенебельном районе близ Мытищ.

Отметим, что 45-летний Сергей Шнуров уже не впервые черпает вдохновение из злободневной "пенсионной" темы. В июне 2018 года на фоне проводимой реформы пенсионного законодательства артист опубликовал в своем Instagram стихотворение о недостижимости пенсионного возраста.

Здесь нужна какая-то сноровка,

Чтоб не забухать, не заколоться.

Пенсионный возраст - как морковка

Перед осликом, что кружит у колодца.

Не достичь его, как горизонта.

Ты к нему, а он совсем не ближе.

Не спасет позитивизм Огюста Конта.

Дайте водки и две пачки сижек.

Пьяненький уже сижу у сквера.

Жизнь прекрасна, хоть не умирай!

Пенсионный возраст - это вера,

Как загробный мир, как ад и рай!

Пенсионный возраст - это идол,

Образ, а под красками - фанера.

Может, есть, но я давно не видел,

Не во сне, а наяву пенсионера.

Напомним, ранее в среду появилась видеозапись, в которой депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были "тунеядцами и алкашами".

"У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии. Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу!" Когда алкоголизм был: "Идите работать!". Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более", - заявил депутат (орфография сохранена). Он привел в пример ситуацию на предприятии ООО "Газпром трансгаз Волгоград", где он занимал должность руководителя. По его словам, у всех его бывших подчиненных сегодня минимальная пенсия составляет от 16-17 до 20 тысяч рублей.

Не бедствует и сам депутат, декларированный доход которого за 2017 год составил 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей. Народному избраннику и его супруге принадлежат четыре квартиры, некоторые из них имеют площадь в сотни квадратных метров.

В комиссии "Единой России" по этике заявили, что намерены рассмотреть высказывания депутата Набиева на ближайшем заседании. "Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России", - сказал зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

В свою очередь замсекретаря генерального совета партии, ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко добавил, что "заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией "Единой России". "Мы разделяем справедливое возмущение людей, одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились", - сообщил Ревенко. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

Сам Набиев также принес извинения за свое "неточное высказывание" и пояснил, что в полемике по вопросу пенсионных выплат привел в качестве примера работников предприятия, на котором ранее работал сам, "что, конечно же, некорректно в данном случае".

"Однако уточню, что при прежней пенсионной системе так сложилось, что люди, которые работали мало, и те, кто работал, не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию. Я, безусловно, считаю, что это несправедливо", - добавил парламентарий.