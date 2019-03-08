Ядерное оружие США: вопросы модернизации, экономии и сдерживания

Если у заявлений Владимира Путина о разработках новейшего оружия и гарантированном попадании россиян после ядерного удара в рай была цель насторожить Вашингтон всерьез, то можно сказать, что эта цель достигнута. По крайней мере, такое впечатление оставляют прошедшие 6 марта в Палате представителей Конгресса США слушания о том, как именно нужно модернизировать ядерные силы США.

Комитет по вооруженным силам Палаты представителей пригласил для разговора трех известных экспертов в области ядерного оружия – президента организации "Инициатива по уменьшению ядерной угрозы" Джоан Рольфинг (Joan Rohlfing), эксперта Принстонского университета Брюса Блэра (Bruce Blair) и Франклина Миллера (Franklin C. Miller) – бывшего помощника президента Джорджа Буша-младшего и директора по оборонной политике и контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности США в 2001-2005 годах.

Задача слушаний, которую обозначил во вступительном слове председатель комитета, демократ из штата Вашингтон Адам Смит, была такова: "Наше ядерное оружие существует уже долгое время, и для меня нет вопроса о том, нужно ли его обновлять и улучшать… Однако, о чем есть вопрос, так это о том, стоит ли тратить на это 1,2 триллиона долларов, что ставилось под сомнение как в Обзоре ядерной политики 2010-го года, так и в аналогичном прошлогоднем документе".

Сомнения Адама Смита касались как тех вооружений, которые уже есть у США, так и новых: ракет дальнего радиуса действия, применяемых без вхождения в зону поражения противником, и тактических ядерных боеприпасов, устанавливаемых на подводные лодки.

Адам Смит напомнил о большом государственном долге США в 22 триллиона долларов и рассказал присутствовавшим на слушаниях, что другие виды вооруженных сил – авиация, флот и сухопутные войска – также требуют колоссальных расходов, и каждое ведомство отстаивает необходимость тратить деньги именно на него. "У нас не хватит денег на все это", – заявил конгрессмен.

Однако разговор, первоначально выглядевший как рассуждения о том, на чем можно сэкономить, стал большой дискуссией о состоянии "ядерной триады" в целом. Мнения политиков и экспертов о том, стоит ли США заниматься производством нового ядерного оружия малой мощности и четко заявлять о том, что Вашингтон никогда не применить ядерное оружие первым, были зачастую противоположными.

Джоан Рольфинг призвала участников слушаний осознать, что уровень опасности давно не был так высок, как сейчас: "Мы переживаем очень опасный момент, когда риск применения ядерного оружия стал равен тому, который был в годы "холодной войны". Рольфинг в своем выступлении напомнила о том, что киберсфера может угрожать защищенности ядерных арсеналов, об опасности ядерного терроризма и о том, что уже девять стран в мире обладают ядерным оружием, "некоторые из которых, как Индия и Пакистан, находятся в состоянии продолжающегося регионального конфликта".

По мнению Джоан Рольфинг, обсуждение с Россией проблем контроля над вооружениями необходимо продолжить: "Конгресс должен в сотрудничестве с администрацией поощрять возобновление диалога и переговоров по нескольким каналам – дипломатическим, военным и между лидерами законодательной власти обеих стран... Соединенным Штатам не нужно создавать или развертывать новое оружие малой мощности. Сегодня у нас есть надежные средства ядерного сдерживания, которые можно использовать в любой точке земного шара, тогда как развертывание вооружений малой мощности снижает порог применения ядерного оружия, увеличивает нашу зависимость от него и подрывает усилия США по предотвращению дальнейшего распространения ядерного оружия".

Президент "Инициативы по уменьшению ядерной угрозы" пошла дальше – она предложила заняться вместе с Россией сокращением межконтинентальных баллистических ракет (МБР) шахтного базирования.

В этом ее поддержал Брюс Блэр, назвавший нынешний уровень ядерных сил США избыточным: "Отказ от нацеливания ракет на силы вероятного противника и от фантазии о контроле и доминировании в ядерной эскалации позволили бы нам уничтожить большую часть из 4000 единиц оружия в текущем активном арсенале, и нам бы потребовались только пять или шесть из запланированных к постройке подводных лодок типа "Колумбия" (сейчас к постройке планируются 12 лодок этого типа – Д.Г.). Все другие существующие и планируемые американские ядерные вооружения могут быть утилизированы. Это означало бы ликвидацию МБР наземного базирования, но они уязвимы и ослабляют, а не укрепляют ядерную "триаду", нам лучше обходиться без них".

По словам Брюса Блэра, у оружия, снабженного ядерными зарядами малой мощности, на самом деле – огромная поражающая сила: "Если бы этот 5-килотонный боеприпас, который предназначен для размещения на подводных лодках, взорвался над Белым домом, то он бы убил около 100000 человек и ранил около 125 тысяч человек. Таким образом, мы на самом деле говорим, знаете ли, не о некоем "ядерном оружии малой мощности" – оно причиняет страшное количество разрушений непосредственно в ходе взрыва, а пожары и другие последствия взрыва могут нанести еще больший ущерб, чем я описал".

Оба эксперта высказались за то, чтобы время, даваемое президенту США на принятие решения о применении ядерного оружия, было увеличено, а принцип неприменения Соединенными Штатами таких вооружений первыми соблюдался неукоснительно.

Франклин Миллер с большинством из сказанного его коллегами категорически не согласился. Он возразил остальным экспертам по поводу возможности применения США ядерного оружия первыми: "Наши союзники на протяжении десятилетий зависели от политики США, согласно которой, мы перешли бы к использованию ядерного оружия, чтобы положить конец обычной войне в Европе. Если бы мы в эти, очень бурные для Трансатлантического сообщества времена, сняли эти гарантии, мы заставили бы союзников усомниться в гарантиях США относительно их безопасности вообще".

Миллер заявил и о своей уверенности в том, что Россия, несмотря на заявления ее руководства, готова применить ядерное оружие первой: "Мы не изменим взгляды Китая и России. Российская позиция состоит в возможности применения этого оружия первыми, Китай говорит, что он так не сделает, но достаточно информации, указывающей на то, что это очень сомнительно, и может измениться в одно мгновение по воле авторитарного руководства. И нет абсолютно никаких причин, по которым руководство России или Китая поверило бы в то, что мы не воспользуемся возможностью ударить первыми".

Эксперт не был согласен со своими коллегами и по поводу необходимости для США иметь ядерные заряды малой мощности – он считает, что Россия вкладывается в тактическое ядерное оружие не просто так: "Кто-то скажет, что русские поступают глупо, что они тратят впустую свои деньги, что это было ошибочное решение и что их руководство не знало, что делают военные. Я не верю в это. Что меня беспокоит, так это то, что российские военные считают, что они могут получить преимущество, разместив эти вооружения и угрожая нашим союзникам. Поэтому небольшой потенциал сдерживания в виде ограниченного количества ракет "Trident" с малыми зарядами, я полагаю, может ответить на такую угрозу без необходимости возвращения к целому набору ядерного оружия для защиты стран НАТО".

При всех расхождениях между экспертами, за докладами которых последовали и споры членов Комитета по вооруженным силам, одна деталь дискуссии в Конгрессе США могла бы заставить политическое руководство РФ насторожиться: никто – как из сторонников, так и противников укрепления ядерных сил Соединенных Штатов – не поставил под сомнение высказывание Франклина Миллера о том, что Москва может применить ядерное оружие первой.