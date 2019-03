По словам метеорологов, такое количество молний для Южной Калифорнии является аномально большим. При этом зимние грозы не характерны для этого региона, отмечает Stormnews.

Шторм обошелся без серьезных последствий. Одна из молний попала в самолет авиакомпании Delta Air Lines, летевший в Сиэтл. Он был вынужден вернуться в Лос-Анджелес. В инциденте никто не пострадал. В самом же аэропорту гроза привела к проблемам с электроснабжением в трех терминалах.

Многочисленные очевидцы делятся в соцсетях видео и фото удивительного зрелища:

OK…I know there are a ton of good #lightningstrike video out there but you have to check this out… Mike Troy took this video from Rancho del Ciervo in #SantaBarbara. With some minor editing, you can see how the lightning moves through the area. #cawx pic.twitter.com/lFIa6iZ1qr— Claire Flores (@ClaireTVnews) March 6, 2019