Посол Украины потребовал от Google "исправить" принадлежность Крыма

По мнению Валерия Чалого, политика Google противоречит "четким и неизменным позициям" американской администрации, Конгресса США и ООН по вопросу о принадлежности аннексированного РФ Крыма.

Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству американской транснациональной корпорации Google с просьбой "исправить некорректное изображение украинского Крыма как части РФ" на некоторых картах сервиса Google Maps. Об этом в среду, 6 марта, на своей странице в Facebook сообщило посольство Украины в Вашингтоне.

Дипломат выразил уверенность "в недопустимости вовлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду".

Чалый отметил, что политика Google противоречит "четким и неизменным позициям" американской администрации, Конгресса США и ООН по вопросу о принадлежности аннексированного Россией украинского полуострова Крыма.

Посол также напомнил, что стратегия корпорации заключается в использовании информационных технологий для противодействия информационным войнам.

Ранее Крым в русскоязычном сегменте Интернета при заходе на сервис Google Maps начал обозначаться как российская территория. Изменения были внесены в ответ на заявления депутатов российской Госдумы, предупредивших, что обратятся в прокуратуру и Роскомнадзор, если "ошибочное обозначение" полуострова в составе Украины не будет исправлено. Последовавшую за этим "корректировку" в Google объяснили тем, что следуют "местному законодательству при отображении названий и границ".