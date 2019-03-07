В Волгограде депутат-единоросс назвал малоимущих пенсионеров "алкашами" и тунеядцами

Депутат Волгоградской областной думы от партии "Единая Россия" Гасан Набиев заявил, что малоимущие пенсионеры сами виноваты в пенсиях в восемь тысяч рублей, так как во время своей молодости они были "тунеядцами и алкашами". Выступление депутата опубликовано на YouTube.

"У рабочих, которые работали у станка сварщиками, слесарями, у них такие пенсии. Когда в советское время было тунеядство, гоняли их: "Идите на работу!" Когда алкоголизм был: "Идите работать!". Когда люди нормально работали и получали нормальную зарплату, ихние пенсии сегодня, ихние, которые были созданы с тех годов, получают те тунеядцы и алкаши. И поэтому у них восемь тысяч рублей. А у тех, кто работал нормально, 20-25 тысяч и более", - заявил депутат.

Он привел в пример ситуацию на предприятии ООО "Газпром трансгаз Волгоград", где он занимал должность руководителя. По его словам, у всех его бывших подчиненных сегодня минимальная пенсия составляет от 16-17 до 20 тысяч рублей.

Не бедствует и сам депутат, декларированный доход которого за 2017 год , по данным "Комсомольской правды", составляет 13 миллионов 838 тысяч 606 рублей. Среди нажитого значатся три квартиры площадью 130 кв. м, 47 кв. м и 159 кв. м. Доход его супруги составляет 902 тысячи 49 рублей. В ее собственности квартира 230 кв. м. и три нежилых помещения. За 2016 год Набиев отчитался в декларации за 56 миллионов 509 тысяч 180 рублей. В 2015 году его доход составил более 25 миллионов рублей.

Внеочередная сессия регионального парламента, на которой прозвучало это высказывание, была посвящена дополнительной надбавке к выплатам неработающим пенсионерам, доход которых ниже прожиточного минимума. В рассматриваемом проекте закона предлагалась надбавка в 700 рублей из областного бюджета.

Впоследствии в комиссии "Единой России" по этике заявили, что намерены рассмотреть высказывания депутата на ближайшем заседании, сообщает ТАСС. "Мы дадим принципиальную оценку этому возмутительному заявлению и обсудим вопрос совместимости позиции волгоградского депутата с дальнейшим пребыванием в рядах "Единой России", - заявил зампредседателя комиссии, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Заявление Гасана Набиева вызывает оторопь и возмущение и не имеет ничего общего с позицией "Единой России". Мы разделяем справедливое возмущение людей, одной только фразой волгоградский депутат унизил многих наших сограждан, которые всю свою жизнь честно и добросовестно трудились", - сообщил в свою очередь замсекретаря генерального совета партии, ответственный секретарь комиссии Евгений Ревенко. Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил о необходимости внимательного и чуткого отношения к людям со стороны чиновников и социальных работников.

Сам Набиев также принес извинения за свое "неточное высказывание" и пояснил, что в полемике по вопросу пенсионных выплат привел в качестве примера работников предприятия, на котором ранее работал сам, "что, конечно же, некорректно в данном случае".

"Однако уточню, что при прежней пенсионной системе так сложилось, что люди, которые работали мало, и те, кто работал, не покладая рук, зачастую получают сейчас практически одинаковую и довольно скромную пенсию. Я, безусловно, считаю, что это несправедливо", - заявил парламентарий.

Напомним, президент в своем послании также дал указание "немедленно индексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума". Выплаты за первые месяцы текущего года приказано пересчитать "и вернуть людям то, что они недополучили".

Путин также указал на "возникшую несправедливость", которую поручил "немедленно устранить": пенсии в этом году уже были проиндексированы в рамках пенсионной реформы, но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере или снизили ее. В результате прибавки к пенсии либо вообще не получилось, либо она оказалась гораздо меньше ожидаемой.

С 1 января 2019 года в России вступила в силу горячо обсуждаемая и вызвавшая волну протестов пенсионная реформа. Согласно ей, возраст выхода на пенсию увеличивается на пять лет: для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин с 55 до 60 лет. Право на социальную пенсию по старости имеют нетрудоспособные граждане РФ, достигшие возраста 70 и 65 лет. Сейчас такая пенсия полагается мужчинам, достигшим 65 лет и женщинам с 60 лет.

Изначально правительство РФ, которое и внесло законопроект в Госдуму, предлагало поднять пенсионный возраст для женщин до 63 лет, однако Путин на фоне массовых протестов и падения своего рейтинга немного смягчил закон. Стаж работы, дающий право на досрочный выход на пенсию, для мужчин составил 42 года вместо 45, для женщин - 37 лет вместо 40. Еще одна поправка дает право досрочного выхода на пенсию многодетным матерям в зависимости от числа детей. За необоснованное увольнение лиц предпенсионного возраста вводится уголовное наказание.

Первый вице-премьер Антон Силуанов в январе признался, что не рассчитывал на столь тяжелое восприятие пенсионной реформы россиянами. Он отметил, что несмотря на корректировки закона после "широкого обсуждения" напряжение в обществе осталось, но заявил, что решение все равно нужно было принимать.

Пенсионная реформа уже стала приносить плоды. В полиции Тюменской области начали массово увольняться сотрудники, стаж которых достиг 20 лет. В результате образовался значительный дефицит кадров.