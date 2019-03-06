Глава комитета Госдумы РФ по делам семьи: "Геев надо лечить"

Глава комитета Госдумы России по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева в программе Владимира Познера на Первом канале, отвечая на вопрос о том, как она относится к идее уголовного преследования за гомосексуализм, заявила, что гомосексуалов "нужно лечить".

"Чайковский тоже был [геем], но он это скрывал и стеснялся этого".

На вопрос Познера "Вы за уголовное наказание за это?" она ответила: "За что наказывать? Он же больной. Лечите! Больной, я считаю".

По мнению Плетневой, ВИЧ передается исключительно половым путем, поскольку "у нас такая нравственность, что можно где попало и с кем попало, и ответственности никто не несет".

"Если говорить о домогательстве со стороны мужчин, то тут не только мужчины виноваты", – также заявила Плетнева. "Ко мне вот никто не домогался. И те, и те [и мужчины, и женщины] должны быть воспитаны в этом плане. Ну, допустим женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я не знаю, ну такая женщина. Я бы не согласилась", – сказала председатель комитета.

Плетнева затронула и другие темы:

Аборты. "Мне стыдно, я делала [аборт]. Жили мы бедно, я понимала, что мне нужно будет воспитывать детей, учить. Я родила две дочки и все. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня. Потому что, ну действительно, это убивание человека".

Запрет абортов. "Я бы не запретила бы, потому что это женщина должна решить. Если бы она очень хорошо жила материально, может, она и десять бы родила".

Свой скандальный призыв к российским женщинам не заниматься сексом с иностранцами во время ЧМ-2018 по футболу. "Я вообще на эту тему стесняюсь говорить. Я помню Олимпиаду-80. Некоторых детей увезли, потом искали, потом сами мучились, как вернуться домой, родились цветные ребятишки. Меня назвали чуть ли не расисткой за это. Я не расистка, правда. Я интернационалистка и люблю всех".

Беби-боксы. "Это не наша нравственность, чтобы она [мать] туда несла и положила. Непонятно, сколько туда положили, куда этих детей дели".

Усыновление детей иностранцами. "Они живут в другой стране, может, и лучше они там живут, но они же больше никогда не будут русскими".