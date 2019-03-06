США предостерегли Турцию от покупки российских ЗРК С-400

Вашингтон предостерег Анкару от покупки системы противовоздушной обороны (ПВО) российского производства. Об этом во вторник на пресс-брифинге в Госдепартаменте сообщил Роберт Палладино, пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

"Мы ясно предупредили Турцию, что возможная покупка (зенитно-ракетного комплекса) C-400 приведет к пересмотру участия Турции в программе F-35 и поставит под угрозу другие возможные поставки оружия в Турцию в будущем", - сказал Палладино.

Программа F-35 подразумевает продажу Турции американских истребителей F-35.

США и НАТО уже несколько раз предупреждали турецкие власти о недопустимости интегрирования российских зенитных ракетных систем в структуру противоракетной обороны НАТО. Как говорил осенью прошлого года министр обороны Турции Хулуси Акар, установка комплексов С-400 начнется уже в октябре 2019 года.