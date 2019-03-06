В рейтинге богатейших россиян сменился лидер

Основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон возглавил рейтинг самых богатых россиян, ежегодно составляемый журналом Forbes. За прошедший год его состояние увеличилось на шесть миллиардов долларов и составило 24 миллиарда долларов.

Лидер прошлогоднего рейтинга — председатель совета директоров Группы НЛМК Владимир Лисин — с состоянием в 21,3 миллиарда долларов опустился на вторую строчку списка. Третий в рейтинге Forbes — президент нефтяной компании ”Лукойл” Вагит Алекперов. Издание оценило его состояние в 20,7 миллиарда долларов, сообщает Meduza.

В первую десятку списка также вошли бизнесмены Алексей Мордашов (20,5 миллиарда долларов), Геннадий Тимченко (20,1 миллиарда долларов), Владимир Потанин (18,1 миллиарда долларов), Михаил Фридман (15 миллиардов долларов), Андрей Мельниченко (13,8 миллиарда долларов), Алишер Усманов (12,6 миллиарда долларов) и Роман Абрамович (12,4 миллиарда долларов).

Рейтинг самых богатых людей мира, также опубликованный Forbes 5 марта, как и годом ранее возглавили основатель Amazon Джефф Безос (131 миллиард долларов), основатель Microsoft Билл Гейтс (96,5 миллиарда долларов) и глава инвестиционного холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет (82,5 миллиарда долларов).