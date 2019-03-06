В Лондоне в двух аэропортах и на вокзале нашли мини-бомбы

Британская полиция обнаружила три подозрительные пакета с небольшими взрывными устройствами в аэропортах Хитроу и лондонского Сити, а также на вокзале Ватерлоо. Контртеррористическое подразделение начало расследование.

Все три пакета были упакованы в почтовые конверты, полиция не исключает, что инциденты связаны между собой.

При обезвреживании пакетов никто не пострадал.

Утром во вторник появились первые сообщения об обнаружении первой из этих посылок в центре Компасс на территории аэропорта Хитроу. В следующие три часа в разных районах Лондона нашли еще два подобных пакета.

Устройство воспламенилось, когда сотрудник центра открыл конверт.

Написанные от руки адреса

"Эти пакеты - белые почтовые конверты, в которые вложены желтые посылочные конверты, оказались самодельными взрывными устройствами. Устройства обладают способностью воспламеняться и могут стать причиной небольшого возгорания", - сообщил антитеррористический отдел столичной полиции.

На двух из трех пакетов, отправленных в Хитроу и вокзал Ватерлоо, были наклеены ирландские марки. Ирландская полиция подключилась к расследованию.

Эксперт по вопросам безопасности Уилл Геддес говорит, что подобные инциденты были вполне ожидаемыми, учитывая существующий уровень террористической опасности.

"У нас не было серьезных инцидентов в течение довольно длительного времени. Честно говоря, мы ожидали чего-то подобного. Транспортные объекты всегда находятся в поле внимания любого террориста", - сказал он.

По его словам, на конвертах есть написанные от руки адреса, что может облегчить работу экспертов.

Никто не пострадал

Центр Компасс в Хитроу, который относится к административной части аэропорта, остается закрытым.

Часть территории вокзала Ватерлоо сотрудники полиции оцепили, после того как около полудня там было обнаружено подобное устройство.

Через несколько минут после этого объявили эвакуацию части помещений в аэропорту лондонского Сити, где в 12.10 был обнаружен третий пакет. Административное здание находится в двух минутах ходьбы от пассажирского терминала.

Около 16.00 сотрудники аэропорта смогли вернуться в здание. Оба пакета были помещены в безопасные укрытия и не открывались, сообщила полиция.

В результате инцидентов никто не пострадал. Происшествие не повлияло на расписание рейсов самолетов и поездов.

Министр транспорта Крис Грейлинг призвал сограждан к бдительности.