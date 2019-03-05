Представителя МИД РФ не пустили в Чехию, заподозрив в нем сотрудника спецслужб

Чехия отказала во въезде в страну члену российской делегации, прибывшей в Прагу на заседание российско-чешской межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Об этом сообщило пражское сетевое издание Info.cz.

По его данным, во въезде "по соображениям безопасности" было отказано члену российской делегации, прибывшему вместе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Сообщается, что мужчина находится в списке "нежелательных лиц" и является агентом российских спецслужб. Как сообщили три высокопоставленных источника в госадминистрации и правительстве, после посадки самолета в аэропорту имени Вацлава Гавела и паспортного контроля один из членов делегации был возвращен в Москву.

Пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин заявил ТАСС, что отказ во въезде в Чехию сотруднику МИД РФ является проявлением недружественных действий и не отвечает характеру российско-чешских отношений. По его словам, заместителю министра иностранных дел Чехии и директору курирующего территориального департамента МИД Чехии направлено соответствующее представление, а действия чешской стороны "не останутся без ответа".

За последнее время не раз сообщалось о задержании подозреваемых в шпионаже в пользу РФ. 26 февраля во время встречи в центре Стокгольма задержали мужчину, который работал в сфере высокотехнологичной промышленности Швеции. Его подозревали в том, что он был завербован агентом российской разведки, работавшим под дипломатическим прикрытием в Швеции.

В феврале 2019 года суд в Эстонии приговорил майора Вооруженных сил Эстонии Дениса Метсаваса к 15 годам лишения свободы, его отец Петр Волин получил шесть лет заключения. Их задержали в сентябре 2018 года по подозрению в шпионаже в пользу Главного разведывательного управления РФ (ГРУ, ныне Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ).

По данным следствия, 38-летний Метсавас и 65-летний Волин работали на ГРУ, собирая и передавая государственные тайны Эстонии, засекреченную служебную и внутреннюю информацию. Майор занимался шпионажем более десяти лет, за это время он получил вознаграждение в размере 20 тысяч евро. Его отец вел незаконную деятельность около пяти лет, и его роль в антигосударственных преступлениях была значительно меньше.

В Литве в конце декабря заявили о раскрытии шпионской сети и пресечении деятельности группы лиц, которая собирала информацию по заданию российской разведки.

Самая громкая история связана с арестом в США россиянки Марии Бутиной, которую обвинили в в шпионаже в пользу Кремля. Она была арестована в Вашингтоне 15 июля 2018 года, накануне встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки. 30-летней россиянке инкриминировали участие в заговоре с целью ведения деятельности в пользу правительства РФ на территории США. Кроме того, американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность, не будучи зарегистрированным при Минюсте США агентом иностранного государства.

13 декабря в суде округа Колумбия Бутина признала вину по одному из пунктов обвинения, который касается сговора с целью нарушения законов об иноагентах в США. Ранее она подписала документы о сделке с прокуратурой.

В Австрии в ноябре 2018 года раскрыли агента офицера армии, 30 лет работавшего на российскую разведку. С 1990-х годов он получил за свою работу вознаграждение на общую сумму 300 тысяч евро.70-летний полковник передавал данные об австрийских ВВС, артиллерийских системах, приводил подробные характеристики многих высокопоставленных офицеров армии, а также отправлял информацию по ситуации с мигрантами.

В марте 2018 года шпиона, работавшего на Россию, задержали в Польше. Задержанный, как сообщалось, был чиновником одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами, и передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2".

Тогда же СМИ утверждали, что к высылке российских дипломатов, якобы связанных со шпионской сетью Кремля, готовятся Франция, Германия, Польша, Ирландия, Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Дания и ряд других стран.