В Москве на акции в честь Сталина задержали прокричавшего "Сгори в аду, палач народа"

На Красной площади в Москве на акции "Две гвоздики товарищу Сталину" у могилы советского вождя полиция задержала активиста.

Он бросил гвоздики в памятник, прокричав при этом: "Сгори в аду, палач народа, убийца женщин и детей".

Сотни людей кланяются памятнику Сталину, а единственного адекватного человека, кричавшего, что Сталин убийца, задержала полиция. pic.twitter.com/0sVKTWvmLk— Тот самый Мартин (@martin_camera) March 5, 2019

На акцию, которую партия КПРФ анонсировала к 66-й годовщине со дня смерти Иосифа Сталина, пришли почти 500 человек.

Иосиф Сталин, руководивший советским государством почти тридцать лет, умер 5 марта 1953 года. С его именем напрямую связана история репрессий в Советском Союзе: аресты, каторжный труд, многолетняя изоляция и казни по решению судебных и внесудебных органов. Под множеством приговоров и расстрельных списков – личная подпись Сталина.

Мало найдется семей, которых не коснулись репрессии, – и семья Иосифа Сталина не исключение. В разные годы сотрудники НКВД арестовали брата и сестру его первой жены, сестру второй жены и ее мужа, бывшего мужа его дочери и жену его сына.