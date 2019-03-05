Пассажиры китайского лайнера до Лос-Анджелеса застряли на Чукотке из-за ложной тревоги

Самолет китайской авиакомпании AirChina, летевший по маршруту Пекин - Лос-Анджелес, в ночь на 5 марта вынужденно приземлился в Анадыре из-за подозрения на техническую неисправность. Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в экстренных службах региона, на борту Boeing 777 находились 188 пассажиров и 17 членов экипажа.

Самолет совершил экстренную посадку в чукотском городе после срабатывания пожарной сигнализации в багажном отсеке. Командир лайнера вышел на связь с диспетчерами, когда самолет уже готовился покинуть воздушное пространство России, сообщил "Интерфаксу" источник в службах аэропорта Анадыря.

Пассажиров сняли с Boeing при помощи надувных трапов. Температура наружного воздуха в аэропорту при этом составляла минус шесть градусов, а сила ветра - до 15 метров в секунду. Информация о возгорании судна не подтвердилась. Людей разместили в зоне международных перелетов и в VIP-зале аэропорта и предоставили им горячее питание. По данным правительства региона, за медпомощью пассажиры не обращались, никто не пострадал. В аэропорту работают четверо переводчиков с английского и китайского языков.

Резервный борт должен был забрать пассажиров в 08:00 по московскому времени, однако в правительстве Чукотки сообщили, что прибытие резервного борта задерживается на три часа - до 19:50 по местному или до 10:50 по московскому времени. Информации о причинах задержки прибытия лайнера не было.

Впоследствии "Интерфакс" сообщил, что резервный борт прибыл в аэропорт Анадыря. "Вылет планируется ориентировочно через 2,5 часа: нужно загрузить багаж, решить другие моменты", - сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

Между тем в местных сообществах соцсети "ВКонтакте" были опубликованы фото, из которых следует, что после выгрузки туристы были вынуждены долго стоять на холоде, а в аэропорту некоторые пассажиры растянулись прямо на полу.



















Подобный случай произошел в июле прошлого года на рейсе Санкт-Петербург - Москва. На подлете к Москве командир Boeing-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров.

Экипаж благополучно выполнил экстренную посадку, после чего при осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и спровоцировала открытие передней створки. Автоматика остановила открытие створки в воздухе, собака не пролезла в открытый отсек и осталась жива.