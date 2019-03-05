Президент Узбекистана дал милиционерам с избыточным весом полгода на похудение

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с активистами, главами местных госучреждений и молодежью Наманганской области заявил, что сотрудникам Министерства внутренних дел страны нужно похудеть.

"Нам не нужен офицер, сотрудник органов внутренних дел с избыточным весом. Как в таком состоянии он сможет ловить преступников? Пусть занимается спортом. Это нужно не для меня, а для их здоровья. Мы дадим им время: три или шесть месяцев, пусть за это время приведут себя в порядок и сбросят лишний вес", – цитирует президента издание Daryo.uz.

Мирзиёев уже говорил о проблеме лишнего весе у граждан Узбекистана в 2018 году. После этого выступления, сообщает узбекская служба Радио Свобода, появились сообщения о том, что ряд государственных учреждений в Узбекистане требует от своих сотрудников срочно похудеть, а в некоторых госорганизациях сотрудникам раздавали внутренние инструкции по поводу приведения в норму веса.

В 2019 году Узбекистан возглавил рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания, согласно исследованию ученых Йенского университета.

В Узбекистане, согласно исследованию, на 100 тысяч человек приходится 394 смертельных случая, причиной которых стало плохое питание. Ежегодно в этой стране около 65 тысяч человек умирают от сердечно-сосудистых заболеваний, также вызванных вредной пищей.