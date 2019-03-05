Лукашенко: Если Беларусь признает Крым российским, украинцы плюнут в мою сторону

Беларусь не может признать Крым российским, поскольку Александр Лукашенко является одним из подписантов Будапештского меморандума, подтверждающего в том числе обеспечение территориальной целостности Украины. Об этом глава государства заявил 1 марта во время "Большого разговора с президентом", отвечая на вопрос журналиста российской "Комсомольской правды", не настало ли время Беларуси официально признать вхождение Крыма в состав РФ.

По словам Лукашенко, в последнее время он не обсуждал этот вопрос с Владимиром Путиным. "Я даже вам сейчас не могу рассказать, как мы обсуждали эти проблемы — Крыма, Донбасса — изначально, как только они появились. Но у нас было полное взаимопонимание. И я уже тогда поблагодарил Путина за его понимание моего положения", — добавил он.

Глава государства напомнил, что в 2014 году в Киеве после инаугурации Петра Порошенко отвечал на вопросы прессы касательно территориальной принадлежности полуострова. "И я им задал один вопрос: скажите, сколько погибло украинцев, защищавших Крым при нападении, во время захвата Крыма Россией? Ни одного. А сколько прозвучало выстрелов? Ни одного. Значит, вы молча согласились, что Крым не ваш", — напомнил Лукашенко.

По его словам, некоторые люди в России требовали от белорусского президента, чтобы он принял пророссийскую позицию по ситуации в Крыму и Донбассе: "Если ты союзник, если ты пророссийский, если ты "пронаш" — ты должен то-то и то-то сделать".

В связи с этим Лукашенко напомнил, что в 1995 году он был одним из подписантов Будапештского меморандума. "Крым официально в моем присутствии был признан территорией Украины, — отметил он. — И я подписал этот документ. Что вы от меня сегодня хотите?"

Лукашенко добавил, что России "может пригодиться в этом конфликте такая позиция Беларуси". "Скажите, что изменится после того, как я сейчас, в прямом эфире, заявлю о том, что Крым наш или Крым российский? Ничего. Это пройдет новостью вечером, а утром — забудут, никто слова не скажет. На Западе — ну, может, кто-то заметит. У нас народ подумает: ну, Лукашенко, чего ты влез в это, столько времени прошло? В Украине скажут: "собака" — и плюнут в мою сторону. В результате что мы получим? Понимаете, нужно смотреть дальше, глубже", — сказал глава государства.

Он напомнил, что раньше в России его критиковали за непризнание независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Однако, добавил Лукашенко, он отказался от такого шага из-за возможности введения экономических санкций против Беларуси.

Касаясь урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, глава государства подчеркнул: "Беда там — нужно решать эту проблему. Не дай бог там американцы разместят ракеты средней и малой дальности — мало не покажется". Говоря о российско-украинском конфликте, он подчеркнул, что "преподнесли сами, своими руками, подарок США", а также "разрушили страну".

Первым подобным "подарком" Лукашенко назвал вывод советских войск из Восточной Европы.