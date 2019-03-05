Ватикан откроет доступ к архивам времен Второй мировой войны

Папа Римский Франциск сказал сотрудникам Ватиканского секретного архива, что "Церковь не боится истории", и объявил о решении открыть доступ к материалам, касающимся времен Второй мировой войны и понтификата Пия XII, чего уже десятки лет добивались еврейские общины. Некоторые их представители обвиняют папу Пия XII в том, что он не осудил Холокост. Архивы, относящиеся ко времени его 19-летнего понтификата, будут открыты для исследователей через год.

Обычно Ватикан доступ к архивам открывают через 70 лет после окончания понтификата, однако в случае с папой Пием XII, который возглавлял Католическую церковь с 1939 по 1958 гг. и на протяжении большей части Второй мировой войны, папа Франциск решил открыть архивы на восемь лет раньше, не дожидаясь 2028 года.

Со 2 марта 2020 года исследователи получат доступ ко всем материалам, касающимся понтификата Пия XII, которого нередко критикуют за то, что он закрывал глаза на ужасы Холокоста. Критики считают, что он не приложил достаточно усилий, чтобы помочь евреям и прекратить их преследование.

Ватикан, со своей стороны, защищает понтифика, настаивая, что он делал все возможное путем тайной дипломатии. Папа Франциск разделяет эту позицию. Он считает, что критика в адрес Пия "несколько предвзята и преувеличена", и выражает уверенность, что "серьезное и объективное историческое исследование позволит дать оценку в правильном свете".

Объявляя о своем решении открыть архивы, понтифик сказал, что принял его "в безмятежном и уверенном состоянии духа", и отметил, что Пий XII руководил Церковью в один из "самых печальных и темных периодов XX века".

Став папой римским шесть лет назад, Франциск дал понять, что собирается открыть архивы. В 2013 году СМИ сообщали, что он сказал своему другу, раввину Аврааму Скорке, что эта идея представляется разумной.

Глава еврейской общины Рима Рут Дурегелло назвала решение папы Франциска "позитивной новостью" и выразила надежду, что исследователям удастся "пролить полный свет на роль папы Пия XII во время Второй мировой войны", хотя для этого и придется подождать еще год. "Лучше поздно, чем никогда", – отметила она.

Директор мемориала Яд ва-Шем в Иерусалиме доктор Яэль Нидам-Орвието отметила, что открытие доступа к архивам станет важным событием.