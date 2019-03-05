Хиллари Клинтон отказалась бороться за пост президента США

Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах президента США в 2020 году.

"Я не буду баллотироваться. Но я собираюсь продолжать работать, говорить и отстаивать то, во что я верю", – пояснила она в интервью телеканалу News 12.

Она пообещала активно участвовать в кампании по поддержке единого кандидата на пост президента от Демократической партии.

В 2016 году Клинтон выдвигалась на пост президента США от демократов, но проиграла выборы Дональду Трампу.

27 февраля экс-юрист Трампа Майкл Коэн дал показания Конгрессу США и обвинил Трампа в том, что он лгал в нескольких важных вопросах, в том числе давая официальные показания. В частности, он заявил, что Трамп заранее знал о взломе сервера Национального демократического комитета (DNC) и публикации переписки Демпартии, которая произошла 22 июля 2016 года.

По его версии, перед этой публикацией писем Трамп якобы получил звонок с информацией об этом члена своего штаба Роджера Стоуна. Тот якобы сказал будущему президенту, что только что говорил с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, и тот ему рассказал о публикации переписки, которая должна состояться через пару дней, и о том, что это нанесет удар по демократам.

Бывший менеджер избирательной кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста ранее обвинял именно Стоуна в публикации на Wikileaks, и эту версию поддерживало то, что Стоун написал в твиттере незадолго до публикации: "С Клинтон скоро будет покончено".