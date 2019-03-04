"Дело Скрипалей": влияние на экономику РФ и Великобритании год спустя

DW о том, как отравление в Солсбери год назад экс-двойного агента Скрипаля и его дочери ядом "Новичок" отразилось на экономическом сотрудничестве России и Великобритании.

Ровно год назад, 4 марта, в английском Солсбери с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок" отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Великобритании обвинили Россию в применении химического оружия. Российские власти отрицают, что причастны к отравлению. "Дело Скрипалей" привело к санкциям со стороны США и Евросоюза. DW разбирается, как отравление в Солсбери повлияло на британо-российские экономические отношения.

Высокий товарооборот: в чем подвох?

Несмотря на появление все новых фактов в "деле Скрипалей", Россия и Великобритания уверенно рапортуют о том, что их экономические отношения от этого не пострадали. По итогам 2018 года, товарооборот составил 13,7 млрд долларов, увеличившись на 7,9 процента по сравнению с предыдущим годом, сообщили DW в Российском экспортном центре. Большая часть из него - это российский экспорт, около 9,7 млрд долларов.

Рост подтвердили и в посольстве Великобритании в России, подчеркнув, что приветствуют "британские компании, которые работают на российском рынке в соответствии с законодательством обеих стран, а также российские компании в Великобритании". По словам посла России в Великобритании Александра Яковенко, несмотря на мощную кампанию в прессе, "в Лондоне прекрасно видят стабильное развитие нашей экономики и возможности, которые открываются для зарубежных предпринимателей".

Однако эксперты не считают товарооборот, выраженный в долларах, в меру объективным показателем. "Основу торговли между двумя странами составляют российские нефть и газ, цены на которые выросли за год", - говорит директор Института стратегического анализа ФБК, профессор НИУ ВШЭ Игорь Николаев. Импорт же Великобритании - она экспортирует машины, оборудование и транспорт - остался почти без изменений.

"Ни для нас, ни для Великобритании это сотрудничество не является главным. Товарооборот их меньше, чем между Россией и Польшей, например, - говорит экономист, старший научный сотрудник Института Гайдара Сергей Жаворонков. - Важнее то, что Великобритания стала вторым домом для очень многих российских чиновников и влиятельных людей. Вспомнить ту же квартиру Игоря Шувалова . Мы не можем лишить британских чиновников недвижимости в России, потому что ее у них нет. А вот Великобритания может, и они вероятно будут этим пользоваться".

Среди других возможных санкций со стороны Великобритании эксперт называет запрет на покупку российского госдолга. "Эта мера наиболее очевидна. Четверть в структуре этого долга - нерезиденты. А вот отказываться от российской нефти и газа бессмысленно, потому что объемы совсем небольшие", - считает Жаворонков.

Бизнес вне политики: визы, стартапы и кибербезопасность

На вопрос, насколько чувствителен бизнес к "делу Скрипалей", опрошенные DW эксперты в РФ уверяют, что негативный эффект преувеличен. "Политики никогда не заявляли, что разрывают все отношения с Россией. Это же всегда больше касалось борьбы с криминальным капиталом и санкционных историй, - говорит вице-президент и исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда "Сколково" Константин Паршин. - Стартапы в них пока не попадают, поэтому таких ужесточений мы не наблюдаем. Ну, разве что в этом году на российско-британском бизнес-форуме было меньше политиков, чем раньше. Наверное, для них любая ассоциация сейчас с поддержкой российского бизнеса нежелательно. Плюс визы стали делать чуть дольше и есть некоторая чувствительность к теме кибербезопасности, хотя и это преодолимо".

Британские бизнесмены также не торопятся покидать российский рынок из-за политической напряженности между двумя странами. Если это и происходит, то из-за проблем исключительно внутри бизнеса, считает Алексей Сапожников, генеральный директор юридической компании "Рёдль и партнеры".

"Не думаю, что ситуация со Скрипалями, как и политическая ситуация в целом, сейчас влияет на решение иностранных компаний уйти с рынка, - говорит Сапожников. - В 2014 году, когда ввели первые санкции, мы готовили спецпредложения для клиентов. В них входили инструкции, как сокращать персонал и сворачивать бизнес. Наши прогнозы абсолютно не оправдались. Те компании, которые ушли из России, делали это только потому, что они уже были в кризисе. То есть у них были убытки, неэффективная система управления и отсутствовали хорошие специалисты. Сейчас работаем с одной британо-американской компанией. Она планируют уйти с рынка только потому, что российская дочка в течение трех лет показала не ту маржинальность, которую они хотели".

"Брекзит" вредит бизнесу

Влияние "Брекзита" на экономику на порядок больше, нежели "дело Скрипалей" уверены экономисты. Хотя и соглашаются, что вместе эти два фактора негативно влияют на отношения российских и британских компаний. В частности, на принятие решений по расширению бизнеса или инвестициям. "Казалось бы, где тут "Брекзит", а где Россия. Но все вместе это повышает общую неопределенность в экономике", - говорит Игорь Николаев из ФБК.

Российские стартапы теперь все чаще сомневаются, нужно ли выходить на британский рынок, говорит Константин Паршин из "Сколково". По его словам, традиционно Великобритания интересна своей возможностью быстрого старта, который отчасти обеспечивает большая диаспора со связями и деньгами. Но другие страны, как Германия или Швейцария, активно конкурируют с Соединенным Королевством за привлечение стартапов.

"После "Брекзита" и радикального ужесточения банковских правил инновационная экосистема того же Берлина выглядит более привлекательно. Думаю, в ближайшие два-три года тренд будет продолжаться", - уверен эксперт.