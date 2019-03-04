Власти Москвы платят операторам связи за данные о перемещении абонентов

С 2015 года исполнительные власти Москвы потратили полмиллиарда рублей на закупку геоаналитики, узнали "Ведомости".

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы с 2015 года потратил 516 млн рублей (около 6,9 млн евро) из столичного бюджета на закупку геоаналитикиу операторов мобильной связи, позволяющей определить перемещения граждан по местонахождению их сим-карт. Это следует из материалов госзакупок, которые приводит в понедельник, 4 марта, газета "Ведомости".

Посредником между чиновниками и операторами выступает Аналитический центр при правительстве РФ. По его версии, речь идет об обезличенных статистических данных. Как отмечают авторы материала, с помощью собранной информации возможно определить, где находятся дом и рабочее место абонента, его перемещения на общественном транспорте, а также сколько в конкретном районе трудовых мигрантов, дачников и туристов.

Для планирования или в политических целях?

По оценке представителя компании "Мобильные телесистемы" (МТС), сведения могут использоваться, в том числе, для планирования транспортной инфраструктуры, движения транспортных потоков.

Руководитель Группы консультирования по перспективным технологиям cети KPMG в России и СНГ Николай Легкодимов, в свою очередь, выразил уверенность, что власти могут использовать собранные сведения в политических, рекламных и агитационных целях.

Геоаналитика основана на автоматизированном анализе геопространственной информации с использованием подхода Big Data и алгоритмов.