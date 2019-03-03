Уильяму Браудеру в России предъявили обвинения в убийстве бизнесмена Перепиличного

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заявил, что Следственный комитет предъявил ему обвинения в убийстве российского предпринимателя Александра Перепиличного, передает ТАСС.

"Следственный комитет РФ официально обвиняет меня в убийстве информатора Александра Перепиличного в графстве Саррей в 2012 году", - написал Браудер на своей странице в Twitter в субботу.

В интервью газете The Daily Telegraph Браудер назвал выдвинутые против него обвинения в убийстве абсурдными.

Издание также опубликовало выдержки из постановления о возбуждении уголовного дела, с которым ознакомился адвокат Браудера. Основателя фонда Hermitage Capital обвиняют в причастности к хищению 5,4 млрд рублей, о котором, как говорится в документе, знал Перепиличный.

"Логично считать, что Уильям Браудер и его неустановленные сообщники с целью сокрытия хищения совершили убийство Александра Перепиличного, отравив его травяным ядом гельземиум", - приводит газета текст документа.

Уильям Браудер неоднократно заочно осужден разными судами России.

В ноябре прошлого года Генпрокуратура РФ сообщила об обнаружении общих признаков в смертях как минимум четырех бывших партнеров Браудера. Речь идет об Актае Гасанове, Сергее Коробейникове, Валерии Курочкине и Сергее Магнитском. Гасанов был найден мертвым в своей квартире в Москве 1 октября 2007 года, Курочкин скончался 30 апреля 2008 года в районной больнице Борисполя на Украине, Коробейников 24 сентября того же года погиб при падении из высотного здания в Москве, Магнитский скончался в СИЗО 16 ноября 2009 года.

В Генпрокуратуре заявили, что были получены данные, говорящие о насильственном характере этих смертей. Так, экспертный анализ биологических материалов, полученных от Гасанова, Коробейникова, Курочкина и Магнитского, позволил прийти к выводу о том, что у всех них имелись прижизненные признаки хронического отравления токсичными растворимыми неорганическими соединениями алюминия.

Генпрокуратура в ноябре прошлого года направила в Следственный комитет материалы проверки о причастности Браудера к убийству финансиста Перепиличного, который с 1995 по 2010 год оказывал услуги по выводу денежных средств из России за рубеж.

Первоначально британская полиция сообщала о ненасильственном характере смерти Перепиличного, в связи с чем российские следственные органы не возбуждали уголовное дело по факту его смерти. По данным правоохранительных органов Великобритании, Перепиличный скончался от острой сердечной недостаточности 10 ноября 2012 года.

Во время слушаний в Коронерском суде графства Суррей установлено, что его смерть наступила от редкого яда растительного происхождения (гельземиум элеганс, gelsemium elegans). О результатах данного расследования российская сторона не была уведомлена.