На здании штаба Навального в Петербурге неизвестные написали "штаб педофилов"

После ночной акции неизвестных перед петербургским штабом Алексея Навального состоялся пикет против "наркоманов и педофилов".

На здании штаба Алексея Навального в Санкт-Петербурге появились надписи "штаб педофилов". По данным телеграм-канала "Протестный Петербург", неизвестные нанесли их на фасад здания на Вознесенском проспекте в ночь на субботу, 2 марта. Днем надписи и изображения частично убрали, к штабу приехала полиция.

Алексей Навальный считает, что за акцией перед петербургским штабом стоит временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

В движении "Весна" назвали действия неизвестных "вандализмом" и связали их с делом против активиста Владимира Казаченко, назвав его "политическим". "Сейчас его используют для манипуляций и провокаций против нас и штаба Навального", - заявило движение.

Пикет согласован с властями?

Позже в тот же день возле того же штаба собрались люди с плакатами, называющие себя "возмущенной молодежью". На их плакатах написано: "Дети в опасности", "Навальный защищает извращенцев", "Не трогайте наших детей! Педофилов под суд", "В нашем городе нет места наркоманам и педофилам!".

Пикетчики утверждают, что их акция согласована и что пришли к штабу Навального , узнав о "происшествии". Согласно российским законам, организаторы массового пикета должны подать письменную заявку в органы власти за 3 дня до его проведения.

По всей видимости, речь идет об уголовном деле против участника оппозиционного движения "Весна" 18-летнего Владимира Казаченко и его друга и ровесника Вадима Тишкина. 21 февраля Калининский суд Санкт-Петербурга арестовали их по подозрению в совершении развратных действий в отношении 14-летних школьниц. Кроме того, Тишкина подозревают по статье о незаконном обороте наркотиков.

Ранее в интернете появились видеоролики, на одном из которых молодой человек нюхает неизвестный порошок на фоне предвыборного плаката Навального, на другом изображены раздетые юноша и две девушки также на фоне плаката предвыборной кампании оппозиционера.