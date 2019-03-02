Кинотеатры грозят Минкульту РФ отказом от проката российского мультфильма

Министерство культуры РФ потребовало перенести премьеру бельгийского мультфильма, чтобы поддержать отечественный. Кинотеатры возмутились и пообещали вообще не выпускать в прокат российский мультфильм.

Группа частных российских кинотеатров намерена отказаться от показа в марте российского мультипликационного фильма "Гурвинек. Волшебная игра". Как сообщает в пятницу, 1 марта, газета "Ведомости", кинотеатры готовы пойти на этот шаг, если министерство культуры РФ не позволит им одновременно с российской картиной выпустить в прокат бельгийский мультфильм "Королевский корги".

Ассоциация владельцев кинотеатров и руководители крупных киносетей "Синема Стар", "Каро" и "Киномакс" направили Минкульту соответствующее письмо, о реакции министерства пока не сообщается.

Премьера обоих мультфильмов была запланирована на 7 марта, но 1 марта в министерстве культуры заявили, что отказывают в выдаче прокатного удостоверения кинокомпании "Вольга", занимающейся показом "Королевского корги" в России. Чиновники сослались на то, что в запрошенную дату выходит аналогичный отечественный проект, и предложили сдвинуть показ на конец марта или начало апреля. Под российским проектом, вероятно, имелся в виду "Гурвинек. Волшебная игра".

От "Королевского корги" ожидают больших сборов

Как заявил сотрудник одной из киносетей, из-за переноса премьеры "Королевского корги" кинотеатрам грозят убытки до 100 млн рублей. В свою очередь от российского мультфильма они ожидают гораздо меньших сборов.

Министерство культуры России не впервые пытается перенести премьеру зарубежных фильмов, чтобы поддержать отечественное кино. Так, год назад из-за спора ведомства с кинотеатрами была задержана премьера мультфильма "Приключения Паддингтона - 2".