Пакистан передал задержанного индийского пилота представителям посольства этой страны

Исламабад передал задержанного индийского пилота представителям посольства этой страны, передает ТАСС со ссылкой на индийское агентство IANS. По его информации, передача произошла на территории Пакистана и пилот уже вернулся в Индию через единственный действующий между двумя странами пограничный переход Вага.

Возвращение военного летчика транслировали индийские телеканалы. Пилота приветствовали многочисленные журналисты и толпы индийцев, которые начали собираться на границе с утра. Ожидалось, что летчик появится там еще утром, но процедура передачи затянулась.

Журнал India Today уточняет с места события, что пересечение пилотом границы задерживалось о формальным причинам — "из-за необходимости соблюдения ряда процедур".

Напомним, индийский военный пилот, командир звена ВВС Индии Абхинандан Вартхаман был сбит в среду во время воздушной схватки с пакистанскими самолетами, которая происходила в районе линии контроля, разделяющий стороны в спорном Кашмире. По информации индийской стороны, Вартхаман сбил один пакистанский F-16, однако его МиГ-21 был поражен ракетой, запущенной с другого пакистанского истребителя.

По данным телеканала, с пакистанской стороны в бою участвовали восемь многоцелевых истребителей американского производства F-16, четыре Mirage-3 французского производства, четыре совместных китайско-пакистанских истребителя JF-17 Thunder. Остальные самолеты были истребителями сопровождения. Индийцы, как утверждается в сообщении, подняли по тревоге восемь самолетов — четыре Су-30МКИ, два Mirage-2000 и два МиГ-21.

По информации телеканала NDTV, индийские ВВС, несмотря на трехкратное численное превосходство противника, смогли помешать пакистанской авиации нанести точные удары по наземным целям на подконтрольной Индии территории спорного Кашмира. Тем не менее, пакистанским самолетам удалось сбросить бомбы с лазерным наведением.

Причиной нового обострения обстановки в отношениях Нью-Дели и Исламабада стало нападение 14 февраля в Джамму и Кашмире на автоколонну индийских военных, которое унесло жизни 45 человек. Ответственность за теракт взяла на себя радикальная сепаратистская группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

В минувший вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Пакистанские военные в свою очередь сообщили, что самолеты ВВС Индии вторглись в воздушное пространство страны, но разрушений и жертв не было.

В среду пакистанские ВВС в ответ ударили по индийским военным объектам, а также якобы сбили два истребителя ВВС Индии, нарушивших, как считают в Исламабаде, воздушное пространство страны. Нью-Дели тоже выступил с утверждением, что был сбит пакистанский многоцелевой истребитель F-16. После обострения ситуации на границе в Пакистане были закрыты пять аэропортов, включая воздушную гавань столицы страны Исламабада.

Ситуация в Джамму и Кашмире — единственном штате Индии, где большинство составляют мусульмане, остается напряженной уже многие годы. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от Индии. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, Пакистан опровергает эти заявления.