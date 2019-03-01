Криминалисты объяснили тайну гибели группы Дятлова

Криминалисты Следственного комитета РФ пришли к выводу, что туристы из группы Игоря Дятлова погибли 60 лет назад во время похода на Северном Урале из-за низкой подготовки участников, резкого ухудшения погоды и схода небольшой лавины. Сейчас аналогичной работой заняты представители Генпрокуратуры РФ.

Как пишет газета "Московский комсомолец" со ссылкой на материалы расследования, обстоятельства гибели советских туристов в 1959 году на горе Холатчахль в 2015 году выясняли авторитетные специалисты: следователь-криминалист Владимир Соловьев, занимавшийся делом о гибели царской семьи, и Сергей Шкрябач, который работал в ГУ криминалистики СКР на посту заместителя начальника и был опытным альпинистом.

По мнению "МК", специалистам удалось восстановить единственно возможную последовательность событий, приведших к гибели девяти человек в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль на Северном Урале.

По версии СК, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать его. Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла "отчаянную попытку" пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала "более надежное убежище", добралась до перешейка, который провалился под их тяжестью, и оказалась "накрыта слоем промерзшего снега".

Следователи пришли к выводу, что группа Дятлова не была подготовлена к трудному походу в сложных погодных условиях. Большинство участников лишь 4-6 раз ходили в экспедиции, а их руководитель — девять, но они впервые отправились в зимний поход 3-й категории сложности, при этом без необходимого снаряжения и навыков.

Первый же перевал высотой 880 метров дятловцы не смогли перейти в условиях сильного ветра на обледеневшем склоне и были вынуждены обойти его понизу, а им предстояло преодолеть пять перевалов и две вершины. Кроме того, группа шла без полноценной карты местности, наугад.

К несчастью, туристы выбрали неудачное место для ночевки, которое оказалось под снежным оползнем после десятичасового снегопада. В ту ночь еще бушевал ураганный ветер, и температура опустилась до -40 градусов.

По их мнению, причиной бегства туристов из палатки стала небольшая лавина, которую Дятлов и компания отчасти спровоцировали сами, подрезав склон во время подготовки к ночлегу.

"Если принять во внимание то, что буран продолжался весь день 1 февраля 1959 года и к его концу только усилился, о чем свидетельствуют последние фотографии членов группы, установление лагеря на склоне горы было фатальной ошибкой, а трагедия неизбежной", — отмечалось в работе Соловьева и Шкрябача. Именно разгул стихии отрабатывается сейчас Генеральной прокуратурой в качестве приоритетной версии случившегося.

После того, как палатку с людьми накрыла лавина, они спешно из нее выбрались практически в одном белье, без верхней одежды. Дятловцы разделились на три группы, что также сыграло против них.

По мнению криминалистов СК РФ, события 60-летней давности развивались примерно так: "Буран продолжался, и через некоторое время масса снега на склоне стала критической. Первоначально сползающая масса снега короткое время сдерживалась натяжением проседающей палатки. Первые явные признаки схода лавины ночью в темноте, скорее всего, вызвали панику".

"Быстро усиливавшееся давление снега не дало возможности не только взять верхнюю одежду, но и организованно покинуть палатку. Видимо, этот процесс занял несколько секунд. Последние из покинувших палатку продирались уже через все увеличивающуюся массу снега, что вынудило туристов инстинктивно броситься вниз по склону в направлении предполагаемого леса. Единственной возможностью попытаться выжить в тех условиях для них была попытка как можно быстрее спуститься в лес, создать укрытие и обеспечить теплую ночевку до улучшения погоды", полагают криминалисты.

На таком морозе и ветру полураздетые и босые туристы могли продержаться не более 2–3 часов. Они сумели добраться до опушки леса и даже разжечь небольшой костер у кедра. Но затем дятловцы совершили еще одну ошибку — разделились. Эксперты уверены, что те четверо туристов, тела которых были обнаружены в русле ручья только в мае, оказались заживо погребены слоем промерзшего снега высотой не менее 5 метров после того, как снежно-ледовый перешеек провалился под их тяжестью.

Полураздетые и босые студенты Дорошенко и Кривонищенко сумели разжечь костер, но поддерживать его не смогли и быстро замерзли. Дятлов, Колмогорова и Слободин пытались вернуться в палатку за теплой одеждой и провизией, но тоже погибли от переохлаждения. Третья группа — Дубинина, Колеватов, Золотарев и Тибо-Бриньоль — провалилась в пустошь под снегом.

Криминальная версия была полностью отвергнута следователями. "Исходя из изложенного, обстоятельства гибели туристов не имеют никакой скрытой подоплеки, а все возникшие вопросы и сомнения — последствия непрофессионализма и неполноты работы по делу", — резюмировали Соловьев и Шкрябач. Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об "огненных шарах" и других мистических явлениях.

Группа Дятлова состояла из девяти туристов-студентов под руководством инструктора Игоря Дятлова. Она совершала лыжный поход по северному Уралу и погибла в полном составе на перевале в Свердловской области, в районе горы Холатчахль.

Экспедиция пропала в горах Урала в начале февраля 1959 года. Туристы не вышли в намеченный срок на финишную точку маршрута. Последнюю стоянку группы обнаружили на горном склоне, который теперь неофициально называют перевалом Дятлова. Тела всех девяти туристов были найдены на разном расстоянии от их стоянки в последующие несколько месяцев. Пятеро замерзли насмерть, четверо погибли в результате разных травм.

Таинственная гибель группы Дятлова породила десятки версий, среди которых сход лавины, нападение на группу, испытание секретного оружия и даже действие паранормальных сил. Расследованием гибели группы Дятлова до сих пор занимаются исследователи-любители, группе Дятлова посвящены многочисленные сайты в интернете.

По мотивам трагедии написано много книг и очерков, сняты фильмы. В 2013 году вышел в прокат фантастический триллер режиссера Ренни Харлина "Тайна перевала Дятлова".