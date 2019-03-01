"Драконовские" или "из ада"? Краткий путеводитель по санкциям США

За последние шесть лет США приняли множество санкций против России. Весной 2013 года — "закон Магнитского", а пять лет назад, в марте 2014 года, первые санкции, связанные с аннексией Крыма. Ряд санкционных инициатив появился только за последние несколько месяцев.

27 февраля два американских конгрессмена представили законопроект "О транспарентности в отношении Владимира Путина". Авторы — демократ Вальдес Демингс и республиканка Элиза Стефаник — хотят обязать Национальную разведку США предоставить доклад о финансовом состоянии российского президента. Он должен включать данные о его активах, в том числе о компаниях, которые Путин может использовать, чтобы "скрыть свои активы от публичного раскрытия".

В Кремле эту инициативу встретили со скепсисом. "Скорее всего, это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией", — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Демингс и Стефаник в мае прошлого года выступили авторами еще одного законопроекта — "О защите от российской дезинформации". Документ, как объясняли его авторы, был направлен на усиление госбезопасности в киберпространстве и поддержку сбора разведданных, а также на более частое проведение военных учений НАТО. Он лежит без движения в Конгрессе США с июля 2018 года.

27 февраля также была опубликована новая версия законопроекта о "санкциях из ада", которая предполагает жесткие финансовые санкции в отношении России (первая версия была внесена в августе 2018 года).

Русская служба Би-би-си коротко рассказывает, какие санкции уже действуют, что они запрещают, чем отличаются друг от друга и что нового предлагают американские законодатели.

"Закон Магнитского"

США приняли закон в 2012 году, а санкции были введены весной 2013 года. Закон должен был наказать тех, кто, по мнению авторов, мог иметь прямое или косвенное отношение к аресту и гибели юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магницкого в московском СИЗО.

Изначально в списке было 18 человек, в основном сотрудники налоговой службы, МВД и Генпрокуратуры России. Сейчас в нем уже почти 50 человек, в том числе глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Им, в частности, запрещен въезд в США. А в случае, если у них есть активы и счета на территории США, они должны быть заморожены.

"Глобальный закон Магнитского"

Обычный закон Магнитского не стоит путать с глобальным. В этот санкционный список вносят тех, кого США считают виновными в нарушении прав человека — вне зависимости от гражданства. В список вошли, в частности, сын генпрокурора России Артем Чайка, глава Чечни Рамзан Кадыров и бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк.

Украинские санкции: блокирующие

После того как Россия аннексировала Крым в марте 2014 года, США ввели санкции. Последующее расширение этого санкционного списка было связано с обострением ситуации на востоке Украины.

Людям и организациям, попавшим под эти санкции, а также членам этих организаций запрещен въезд в США. Кроме того, их активы и счета в этой стране должны быть заморожены. Американским компаниям и гражданам нельзя вести дела с компаниями из списка.

В списки попали самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики, бизнесмены Геннадий Тимченко и Аркадий Ротенберг, связанные с ними компании, глава "Ростеха" Сергей Чемезов, помощник президента России Владислав Сурков, "Уралвагонзавод", концерн "Калашников" и другие.

Украинские санкции: секторальные

Эти санкции появились летом 2014 года — тоже из-за конфликта России с Украиной. Их главное отличие от блокирующих заключается в том, что они направлены в основном против компаний, ведущих деятельность в финансовом, энергетическом и оборонном секторах экономики.

Под санкции попали крупнейшие российские банки, в том числе Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк, а также "Роснефть", "Газпром", "Транснефть" и структуры "Ростеха". Активы в данном случае не блокируются.

С 2014 года ограничения в рамках этого блока санкции несколько раз менялись. Сейчас банки, попавшие под санкции, не могут привлекать займы от американских банков и инвесторов. В США запрет не распространяется на долг сроком менее 14 дней.

Для компаний оборонного сектора установлен запрет на импорт и экспорт вооружений, а также товаров и услуг двойного назначения. Кроме того, для американских компаний установлен запрет на экспорт в Россию товаров, услуг и технологий для разведки и добычи нефти на Арктическом шельфе, глубоководной добычи и сланцевых проектов.

CYBER2: санкции за кибератаки

Президент США Барак Обама подписал закон в апреле 2015 года. В этот санкционный список включали ведомства, компании и организации, которые, по мнению американского минфина, причастны к организации кибератак на США.

В него, к примеру, попали ФСБ, ГРУ, петербургский бизнесмен Евгений Пригожин, начальник ГРУ Игорь Коробов (умер в ноябре 2018 года), а также обвиняемые в США в хакерских атаках Алексей Белан и Евгений Богачев. Список несколько раз расширялся, сейчас в нем шесть десятков персоналий, ведомств и компаний.

Российские власти и большинство россиян, попавших в список (в том числе и Пригожин), причастность к кибератакам отрицают.

CAATSA: закон "О противостоянии противникам Америки посредством санкций"

Это первый "санкционный" закон президента США Дональда Трампа, подписанный им в августе 2017 года. Он касается ограничений в отношении России, Северной Кореи и Ирана.

Сам закон рамочный, он ограничивал президента США в решениях по снятию санкций — если раньше он мог принять такое решение самостоятельно, то теперь он должен согласовать его с Конгрессом США. В рамках этого закона был опубликован "кремлевский доклад" с именами высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России.

Санкции в рамках действия этого закона также предполагают запрет на въезд в США и заморозку активов физлиц, попавших в санкционные списки. Кроме того, они предусматривают существенные ограничения на сотрудничество с компаниями из списка.

В итоге санкции США против России были введены в апреле 2018 года и стали самыми жесткими из всех. В частности, в санкционные списки попали Виктор Вексельберг и Олег Дерипаска, а также компании, связанные с ними. С активов, связанных с Дерипаской, санкции впоследствии сняли.

27 октября 2017 года Госдепартамент США опубликовал список из 33 российских компаний ОПК, силовых ведомствах и еще нескольких организаций. В их числе были уже находящиеся под санкциями компании — к примеру, "Калашников" и "Уралвагонзавод".

США запретили американским и иностранным компаниям заключать с ними значимые сделки (критерий значительности будет определять сам Госдепартамент США). Попадание в этот список не означает новые санкции для российских компаний. Но иностранным компаниям и лицам, которые будут сотрудничать с российскими из этого списка, США пригрозило санкциями с 29 января 2018 года.

"Драконовские санкции", первый этап

Это санкции, которые США ввели после отравления Юлии и Сергея Скрипалей в марте прошлого года в Великобритании. В их основе лежит закон о запрете использовании химического оружия от 1991 года. "Драконовскими" новые ограничения назвали в посольстве России в США. Они были разделены на два этапа.

Первый этап этих санкций предполагал запрет на экспорт из США технологий и товаров для производства химоружия, на поставку товаров и услуг для оборонной отрасли, запрет на получение любой помощи от правительства США, в том числе финансовой помощи и кредитов. Исключением могут стать срочная гуманитарная помощь и продукты питания.

"Драконовские санкции", второй этап

Этот этап был жестче. Он должен был вступить в силу через три месяца после первого, если Россия не предоставит гарантии, что больше не производит и не использует химическое оружие. Срок ультиматума истек в ноябре прошлого года.

Второй этап, в частности, предполагал запрет практически полный запрет на взаимную торговлю (кроме экспорта из США товаров сельскохозяйственного сектора), заморозку или ограничение дипломатических отношений США и России. Кроме того, санкции предусматривали запрет на авиаперелеты компаниям, которые контролируются правительством страны. Под эту норму попадает "Аэрофлот".

Но в итоге санкции "второго этапа" так и не вступили в силу.

"Санкции из ада", первая версия

Это законопроект сенаторов-республиканцев и демократов, внесенный в Конгресс США в августе 2018 года. "Санкциями из ада" (bill from hell) его назвал один из авторов — сенатор-республиканец Линдси Грэм. Новый санкционный пакет стал одной из причин обвала рубля летом прошлого года — несмотря на то, что в силу он так и не вступил.

Документ предусматривает запрет на покупку российского госдолга, санкции в отношении инвестиций со стороны компаний-инвесторов в российский энергетический сектор, заморозку активов российских банков (в частности, ВТБ и Сбербанка). Кроме того, новый законопроект в очередной раз предполагает введение персональных санкций против российских политиков и бизнесменов, связанных с Путиным.

Законопроект так и не был принят. Сначала его отложили до промежуточных выборов в ноябре прошлого года, затем его должен был рассмотреть новый состав Конгресса США. Но и этого не произошло.

"Санкции из ада", вторая версия

Обновленная версия августовского законопроекта была опубликована 27 февраля. Она тоже предполагает санкции против российского госдолга и российских банков. Но в этот раз список банков предстоит определить президенту США. Также законопроект предлагает ввести ограничения на инвестиции в проекты России в сфере СПГ за рубежом и энергетические проекты за рубежом.

Кроме того, авторы предлагают в ответ на задержание украинских моряков в Керченском проливе ввести санкции против как минимум 24 старших офицеров ФСБ, которые раньше не попадали в санкционные списки США.