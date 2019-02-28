Племянник телеведущего Дмитрия Киселева получил срок за войну в Донбассе

Суд в Мюнхене приговорил племянника российского телеведущего Дмитрия Киселева Сергея Киселева к двум годам и трем месяцам заключения за подготовку к участию в боевых действиях на востоке Украины, сообщает из суда корреспондент телеканала RTVI.

Родственник Киселева, как считает прокуратура Мюнхена, в 2014 году планировал принять участие в вооруженном конфликте в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик и с этой целью прошел боевую подготовку в учебном лагере в Петербурге.

Как сообщает RTVI, на суде 48-летний Сергей Киселев признал вину, но подчеркнул, что никого не убивал. Его адвокат Йоахим Шварценау также заявил телеканалу, что его подзащитный "не совершал никаких зверств".

О сроке, который получил 48-летний мужчина, примкнувший к формированию "Имперский легион" в Донбассе, сообщает агентство DPA, но имени осужденного не уточняет.

Телеведущий, гендиректор информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев не ответил на звонки Русской службы Би-би-си.

По информации Deutsche Welle, на судебном заседании, прошедшем 27 февраля, Сергей Киселев признал, что посещал территории, подконтрольные самопровозглашенным республикам Донбасса, но отрицал, что проходил боевую подготовку в специальном лагере. На восток Украины, со слов обвиняемого, он ездил, чтобы "улучшить жизнь местного русскоязычного населения".

Как сообщал корреспондент телеканала RTVI, на заседании было объявлено, что дело в отношении Сергея Киселева завели после того, как о его возможном участии в боевых действиях в Донбассе заявил в интервью его дядя Дмитрий Киселев.

Как сообщил офицер полиции, выступавший на суде в качестве свидетеля, на интервью, вышедшее весной 2016 года, обратил внимание представитель уголовной полиции при консульстве ФРГ в Киеве.

В том интервью Дмитрий Киселев заявил, что его племянник ездил в Донбасс в качестве добровольца, участвовал в боях "в Горловке или где-то" и "даже был заместителем командира взвода". Также телеведущий уточнял, что племянник живет в Германии и обладает немецким паспортом.

Сергея Киселева судили только за подготовку к участию в боевых действиях, поскольку прокуратура Мюнхена не располагает сведениями о том, что он лично стрелял в украинских военных или имел при себе боевое оружие, не имея разрешения официальных властей Украины, пояснили Deutsche Welle в суде Мюнхена.

При этом обвинение не исключает, что в дальнейшем против него могут возбудить уголовное дело об участии в боевых действиях.

В начале февраля 2019 года телеведущий также рассказывал о своем племяннике, живущем в Германии, в интервью блогеру Юрию Дудю. В нем он, в частности, утверждал, что тот уже находится в тюрьме в Германии "по очень плохой статье - терроризм, оружие и так далее, за то, что он воевал".