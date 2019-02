Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что переговоры двух лидеров завершились без каких-либо договоренностей. Соглашение по главному вопросу - ядерного разоружения - достигнуто не было. Тем не менее, она назвала встречу "хорошей и конструктивной". Лидеры двух стран, по ее словам, "обсудили различные пути по продвижению денуклеаризации", а "их команды с нетерпением ждут встречи в будущем".

Саммит закончился раньше запланированного времени. Кортежи Трампа и Ким Чен Ына отъехали от отеля, где два дня проходили переговоры. Совместного заявления обнародовано не было. Кроме того, был отменен совместный обед.

Пресс-конференция Трампа была перенесена на час раньше, и на ней президент США заявил, что американские санкции против Северной Кореи сохраняются, хотя КНДР хотела, чтобы они были сняты, и была готова на уступки по вопросам денуклеаризации.

"Они хотели, чтобы санкции были сняты полностью, но мы не могли согласиться на это", - сказал он. При этом Трамп верит, что испытаний ракет и ядерного оружия в КНДР не будет. "Я доверяю ему [Ким Чен Ыну] и ловлю его на слове", - заявил президент США. Усиливать санкции Вашингтон не планирует.

Как проходили переговоры

Первый раунд переговоров лидеров США и Северной Кореи в ханойском отеле "Метрополь" состоялся накануне. Второй - основной - день саммита начался в четверг утром со встречи тет-а-тет. "Мы сегодня посидим за переговорами и проведем замечательный диалог", - продемонстрировал оптимизм Трамп в начале встречи. И подчеркнул, что не собирается торопиться.

"С самого начала я говорил, что скорость [достижения соглашения с КНДР] не так важна для меня. Я очень ценю отсутствие испытаний ядерных ракет, да и любых ракет. Очень ценю это", - цитировало Трампа агентство Рейтер. По словам американского президента, и для него, и для Ким Чен Ына гораздо важнее заключить "правильную сделку".

Ким Чен Ын поддержал оптимистический настрой Трампа. Отвечая на вопрос журналиста, уверен ли он в сделке, он сказал через переводчика, что не может сказать, что он пессимистичен. "У меня есть ощущение, что будут хорошие результаты", - добавил лидер КНДР.

Возможно, это первый случай, когда Ким Чен Ын отвечал на вопрос иностранного журналиста, отмечает Си-эн-эн в своем "Твиттере".

