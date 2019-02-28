Как в США предлагают бороться с вмешательством в выборы

В подкомитете конгресса США по финансовым услугам и руководству состоялись слушания, посвященные безопасности избирательной системы. Эксперты, участвовавшие в заседании, выступили с предложениями по защите избирательного процесса от вмешательств извне.

В слушаниях участвовали содиректор Белферского центра по науке и международным связям Школы Кеннеди Гарвардского университета Эрик Розенбах, профессор компьютерных наук в Инженерном колледже Мичиганского университета Алекс Халдерман и глава избирательной комиссии штата Иллинойс Стив Сэндвосс.

Все трое согласились с тем, что попытки вмешательства в избирательные процессы извне — в частности из России — имели место как минимум в избирательном цикле 2016 года, но достоверных свидетельств о влиянии на конечные результаты голосования нет.

Халдерман заявил, что тогда "Россия решила не нажимать на спусковой крючок", и, отвечая на уточняющий вопрос одного из конгрессменов, пояснил, что причина тому, вероятно, заключается в том, что Москва на тот момент не видела для себя в этом интереса.

Розенбах отметил, что возможности для вмешательства в выборы в США есть также у Китая и Ирана. Говоря о действиях России, он предположил, что Москва имеет намерение и возможность влиять на избирательные процессы.

"Нам следует ожидать новых хакерских атак и утечек, а также информационных кампаний, направленных на отравление естественного политического диалога и посев сомнений в достоверности электоральных процессов и результатов голосований", — заявил эксперт.

Эксперты обозначили комплекс мер, которые, по их мнению, могли бы защитить американские выборы от внешних манипуляций. Русская служба Би-би-си пересказывает ключевые тезисы, прозвучавшие на слушаниях.

Усиление мер безопасности

По мнению Розенбаха, конгресс должен обеспечить федеральное финансирование программы по обеспечению безопасности выборов. Также он предлагает разработать исчерпывающий федеральный закон по защите персональных данных — как от злоупотреблений со стороны технологических компаний, так и от манипуляций зарубежных спецслужб, в частности российских и китайских.

Эксперт предложил принять закон, который защитит крупнейшие социальные медиа, такие как Facebook, Twitter и YouTube от проведения на их площадках информационных компаний, инспирированных из-за рубежа.

Разработка правовых механизмов для наступательных действий в киберпространстве

Необходимо разработать правовую базу для ведения наступательных действий в киберпространстве, заявил Розенбах. "Защита важна, но одной защитой нельзя свести на нет угрозу атак из-за рубежа", — заявил он. По его мнению, министерство обороны США должно нарастить возможности по воздействию на источники угрозы.

Накануне газета Washington Post сообщила, что в ноябре 2018 года киберкомандование вооруженных сил США провело операцию против российского "Агентства интернет-исследований" (также известного как "фабрика троллей") в Петербурге во время промежуточных выборов в США в 2018 году. В результате атаки агентство было отключено от интернета.

Как отмечает издание, это была первая подобная операция киберкомандования США, которое в прошлом году получило новые полномочия по противодействию угрозам со стороны России в киберпространстве.

Позже Эн-би-си со ссылкой на несколько источников сообщила, что президент США Дональд Трамп лично подписал распоряжение о проведении кибероперации. Телекомпания назвала эту операцию самым жестким шагом из тех, которые администрация Трампа когда-либо предпринимала "для борьбы с вмешательством России в выборы".

Замена устаревшего оборудования на избирательных участках

По мнению Эрика Халдермана, первоочередной задачей является замена устаревшего и небезопасного оборудования на избирательных участках. Безбумажные системы необходимо заменить на устройства, использующие бумажные бюллетени и оптические сканеры. Такая технология уже используется в 30 штатах. "Бумажные бюллетени дают надежные физические свидетельства о голосовании, которые невозможно скомпрометировать посредством кибератак", — считает эксперт.

Кроме этого, Халдерман призвал обеспечить постоянный аудит результатов голосования путем ручной проверки случайно выбранных бюллетеней. Расходы на реализацию комплекса этих мер он оценил в 370 миллионов долларов.

В сентябре 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ об ответственности за вмешательство в американские выборы, предусматривающий введение санкций против иностранцев. Санкции включают заморозку активов, ограничение доступа к американским финансовым учреждениям и запрет на инвестиции в компании, причастные к вмешательству в выборы. Названий конкретных стран в указе нет, поскольку "угрозы целостности избирательного процесса исходят из целого ряда источников", отметчал советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее США уже вводили санкции из-за попыток российских физических и юридических лиц повлиять на президентские выборы 2016 года. В соответствии с законом "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) под ограничения попали 13 человек и три компании, связанные, по мнению властей, с бизнесменом и "поваром Путина" Евгением Пригожиным. Власти США считают, что Пригожин финансировал кампанию по дезинформации в соцсетях.