Президент США Дональд Трамп в среду, 27 февраля, встретился в Ханое в отеле Metropole с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. После непродолжительного общения с прессой лидеры двух стран удалились для 20-минутной беседы с глазу на глаз. Вечером по местному времени у них запланирован деловой ужин в расширенном формате в присутствии советников и членов делегаций. Основные переговоры и пресс-конференция после них запланированы на 28 февраля.

Трамп: У КНДР - невероятный экономический потенциал

"Для меня это честь - быть вместе с председателем Кимом. Честь - вместе быть во Вьетнаме, где для нас, в буквальном смысле этого слова, раскатали красную ковровую дорожку", - заявил Трамп во время совместного выхода к прессе. Он обратил внимание на "невероятный экономический потенциал - неимоверный, неограниченный", который, по его мнению, есть у Северной Кореи.

Глава Белого дома напомнил о первом саммите с главой КНДР, состоявшемся восемь месяцев назад в Сингапуре: "Надеюсь, этот будет таким же или еще более великим по сравнению с первым".

Перед встречей Трамп написал в Twitter: "Ким Чен Ын и я очень постараемся достичь результатов по денуклеаризации, а затем превратить Северную Корею в великую экономическую державу. Полагаю, что Китай, Россия, Япония и Южная Корея будут очень полезны в этом".

