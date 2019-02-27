Брюссель: Из-за Беларуси Европа не может стать полностью свободной от смертной казни

Применение смертной казни в Беларуси не позволяет Европе стать пространством, полностью свободным от этого вида наказания, которое попирает саму суть человеческого достоинства. Об этом заявил вице-премьер и министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс на открытии 7-го Всемирного конгресса против смертной казни 27 февраля в Брюсселе.

«Право на жизнь является фундаментальным правом человека, без которого другие права не имеют значения, — подчеркнул он. — Смертная казнь как явление серьезно вредит человеческому достоинству, поскольку это нечеловеческое наказание. Бельгия продолжает отстаивать всеобщую отмену смертной казни. Это не несбыточная мечта, а задача, которая со временем может быть решена».

Дидье Рейндерс отметил, что благодаря протоколам № 6 и 13 (об отмене смертной казни), принятым Советом Европы к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европа сегодня является пространством, где смертная казнь исчезла практически повсеместно. Почти, потому что Беларусь до сих пор не приняла эти документы, добавил глава МИД Бельгии.

«Я надеюсь, что 70-я годовщина Совета Европы (отмечается в этом году. — прим. БелаПАН.) станет возможностью для продвижения в деле создания Европейского континента без смертной казни», — заявил Рейндерс.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини в свою очередь заявила: европейцы гордятся тем, что создали самое большое в мире пространство для жизни, где не применяется смертная казнь.

«Ценность человеческой жизни — это одна из основных европейских ценностей. Мы в ЕС верим, что каждая человеческая жизнь имеет значение, неважно, какой она была, сколько ошибок человек в ней совершил. Мы верим, что наказанием за преступление никогда не должно быть другое преступление. Мы верим в правосудие, а не месть», — сказала она.

Глава европейской дипломатии также отметила, что смертная казнь «несовместима с тем, кто мы есть, идет вразрез с фундаментальными ценностями и убеждениями», поэтому государство, которое применяет этот вид наказания, не может стать членом Евросоюза.

В ЕС, подчеркнула Могерини, верят в положительные перемены, но они невозможны без личной и общей ответственности за достижение этой цели. Она обратила внимание, что с момента проведения первого Всемирного конгресса против смертной казни (в 2001 году в Страсбурге) и до сегодняшнего дня 31 государство отказалось от практики применения смертной казни.

Вместе с тем, по словам Могерини, в прошлом году в мире казнили чрезвычайно много людей. ЕС, заявила она, будет стараться спасти как можно больше жизней с помощью «поддержки представителей гражданского общества, которые занимаются аболиционизмом, решений в ООН и непосредственного взаимодействия с теми странами, где применяют смертную казнь».

Конгресс, организованный международной структурой «Вместе против смертной казни», собрал более тысячи человек из 140 стран. В их числе общественные активисты, выступающие против смертной казни, родственники приговоренных к смерти и казненных людей, политики, журналисты.

Беларусь прислала на конгресс официальную делегацию, в составе которой председатель парламентской комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ, руководитель рабочей группы по изучению проблематики смертной казни как инструмента наказания Андрей Наумович. Белорусское гражданское общество в Брюсселе представляют заместитель председателя ликвидированного властями правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович и координатор кампании «Правозащитники против смертной казни в Беларуси» Андрей Полуда.

За последние 20 лет в Беларуси — единственном в Европе государстве, где продолжают применять смертную казнь, — было расстреляно более 400 приговоренных к высшей мере наказания. Сейчас, по данным правозащитников, в камере смертников находятся Александр Жильников и Вячеслав Сухарко.