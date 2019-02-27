Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн

Беларусь обратилась к России за кредитом для рефинансирования долга на $600 млн, решение о выделении кредита РФ пока не принято, сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович, передает БЕЛТА.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решение правительства РФ по поводу предоставления этого кредита не принято. Речь в наших договоренностях шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства РФ в 2019 году. Объем этих платежей составляет $600 млн", - сказал Максим Ермолович.

По информации белорусской стороны, средства на предоставление этого кредита предусматривались РФ в федеральном законе о бюджете на 2019 год.

"Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен. Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации", - резюмировал Максим Ермолович.