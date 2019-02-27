Российским должникам перекрыли белорусскую границу

Весной министерства внутренних дел России и Беларуси запустят защищенный канал передачи данных о лицах, которым ограничен выезд за рубеж в обеих странах. Таким образом, должникам, которым Федеральная служба судебных приставов России ограничила выезд за рубеж за долги, не удастся больше выскользнуть из страны через белорусскую границу, сообщает Российская газета.

Об этом рассказал журналистам председатель Комиссии Парламентского собрания Союзного государства по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Валерий Гайдукевич.

Межправительственные соглашения, которые касаются ограничения как на въезд, так и на выезд с территории Союзного государства, уже подписаны, отметил замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрий Демиденко.

"На прошлом заседании совета министров Союзного государства был подписан протокол об информационном взаимодействии, который предусматривает контроль за "невыездниками", - рассказал Демиденко "РГ". - Информация о судебных решениях аккумулируется информационной системой МВД России и по защищенному каналу передается белорусской стороне, и наоборот. Тестовую выгрузку мы провели на прошлой неделе. Механизмы взаимодействия с белорусской стороной уже отработаны, так что система заработает в течение одного-двух месяцев".

Таким образом, через белорусскую границу из России не смогут уехать должники, прячущиеся от приставов. По данным Федеральной службы судебных приставов, их 2,7 миллиона человек.

Информацию о судебных решениях, ограничивающих выезд из РФ, получит белорусская сторона

Кроме того, через Беларусь не получится увезти и детей, ставших предметом спора между родителями - гражданами разных государств. Если суд наложит запрет на вывоз ребенка, этот запрет будет признан и российской, и белорусской сторонами.

Граждан третьих стран, которым запрещен въезд в Россию или Беларусь, уже сегодня не пропустят ни на одной, ни на другой границе. Взаимный обмен информацией ведется на постоянной основе.

Сейчас разрабатывается единая концепция миграционной политики Союзного государства и план ее реализации до 2025 года. Документ должен быть вынесен на внутригосударственные согласования в апреле. Как пояснил "РГ" Валерий Гайдукевич, он нужен для того, чтобы унифицировать национальные законодательства двух стран, касающиеся миграционных процессов. "Смысл в обеспечении беспрепятственного передвижения рабочей силы, в свободном выборе места жительства, в обеспечении единых прав на территории Союзного государства, - сказал Гайдукевич. - Концепция нужна для того, чтобы согласовать между собой ведомственные документы двух стран, которые еще не согласованы".

По словам Дмитрия Демиденко, российская сторона предлагает определить в концепции миграционной политики общие подходы двух стран к режимам пребывания иностранцев на своей территории, обозначить основные принципы визовой политики, зафиксировать необходимость использования защищенных каналов для передачи информации о лицах, пересекающих границу двух стран. В концепции будет отражено также правило взаимного признания отказов в предоставлении убежища, чтобы нелегальные мигранты не ездили из страны в страну в поисках статуса беженца. Кроме того, предполагается дать определение всем документам, которые получают мигранты при оформлении пребывания на территории Союзного государства. Например, если в России количество разрешений на временное пребывание квотируется, а обладание ими дает право на некоторые социальные блага, то в Беларуси такие разрешения получают все, кто легально находится в стране более трех месяцев, но никаких социальных гарантий эти разрешения не дают. Единая концепция должна устранить и эти разночтения.