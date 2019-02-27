Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок русской водки "для Ким Чен Ына"

Российская водка была спрятана в контейнере на китайском судне и конфискована в связи с санкциями ООН. Пока не решено, уничтожат ее или продадут.

Таможня Нидерландов изъяла 90 тысяч бутылок водки российского производства, направлявшихся в Северную Корею. Как сообщили во вторник, 26 февраля, представители таможни, груз был обнаружен в порту Роттердама на корабле китайской компании Cosco Shipping. Водка была загружена на борт в Гамбурге. Алкоголь подпадает под введенные ООН санкции в отношении КНДР.

По данным нидерландского министерства торговли, водка была спрятана в одном из морских контейнеров под фюзеляжем самолета. Пресса Нидерландов сообщила, что бутылки были предназначены лично для главы КНДР Ким Чен Ына и партийной верхушки страны, однако официально эта информация пока не подтверждена. Решение о том, какая судьба ждет конфискованную водку, еще не принято — она может быть уничтожена или продана на аукционе.

Ханойская встреча

Между тем сам Ким Чен Ын во вторник прибыл в столицу Вьетнама Ханой, где должен встретиться с президентом США Дональдом Трампом. Северокорейский лидер Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам по железной дороге после трехдневного путешествия из КНДР. Его бронированный поезд остановился на станции Донгданг в провинции Лангшон на севере страны.

Там его встретил специальный караул. В Ханой главу КНДР доставил автокортеж. В поездке Кима сопровождает его младшая сестра — Ким Е Чжон. Она является заместителем начальника отдела пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи и выполняет функции близкого советника северокорейского лидера.

По итогам предыдущей встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, обязывающий КНДР к полной денуклеаризации Корейского полуострова.