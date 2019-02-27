Пентагон провел первую кибератаку против России и лишил интернета "фабрику троллей"

Киберкомандование США в ноябре 2018 года провело кибератаку против петербургской компании "Агентство интернет-исследований" (принадлежит "повару Путина" Евгению Пригожину), удаленно заблокировав его сотрудникам доступ в интернет. Как пишет The Washington Post, это была первая наступательная операция подобного рода против России.

По сведениям The Washington Post, США смогли "отрубить" АИИ доступ в интернет в ключевой момент — в день промежуточных выборов в Конгресс США 6 ноября 2018 года. Атака была начата в день выборов в Конгресс и продолжалась несколько дней, пока продолжался подсчет голосов. Таким образом предполагалось исключить возможность проведения кампании, ставящей под сомнение результаты выборов.

Удар лишил АИИ интернета — "они их просто выключили". Блокировка АИИ была настолько успешной, что "тролли" начали жаловаться своим системным администраторам.

Публикация WP основана на словах нескольких американских федеральных чиновников. "Это предупреждение, что действия против США имеют цену", — пишет газета. Операция была не стратегической, а тактической, а ее целью — "продемонстрировать возможности США" и послать прозрачный намек, что правила игры изменились.

Вместе с этим с октября 2018 года США рассылали сообщения с угрозами сотрудникам "Агентства интернет-исследований" и хакерам, сотрудничающим с ГРУ — в электронных письмах и сообщениях в мессенджерах утверждалось, что американцам известны их настоящие имена.

Это первая боевая операция Киберкомандования ВС США, проведенная совместно с самой закрытой американской разведкой АНБ. Операцию вела спецгруппа противодействия российской угрозе. Она была создана в прошлом году по поручению администрации Дональда Трампа из состава служащих Киберкомандования и нацразведки. Ее курировал лично директор АНБ и Киберкомандования генерал-лейтенант Пол Накасоне.