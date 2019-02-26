Песков назвал стажировку дочери у депутата Европарламента обычной практикой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стажировка его дочери в Европарламенте — обычная студенческая практика.

"Речь идет об обычной студентке и об обычной практике. Что-то другое я бы не хотел комментировать, это касается моей дочери, это не касается моих служебных обязанностей, моей работы",— приводит слова Пескова издание "КоммерсантЪ".

Французский евродепутат Эмерик Шопрад в интервью "Радио Свободная Европа" подтвердил, что Елизавета Пескова проходит у него практику. Как заявил Шопрад, Пескова изучает юриспруденцию во Франции. В качестве практикантки Пескова получает стипендию в размере 1000 евро в месяц, период ее стажировки — с ноября 2018 по конец апреля 2019 года.

Как сообщалось ранее, евродепутат от Латвии Сандра Калниете ("Новое Единство") написала обращение к руководству ЕП, в котором называет данную ситуацию "недопустимой" и "компрометирующей Европарламент как институцию".

Калниете опасается того, что Елизавета Пескова имеет доступ к базам данных Европарламента. По ее словам, это "противоречит любым стандартам безопасности". "Мы определенно можем взять процесс под контроль, чтобы в Европарламенте не работали члены семей представителей режима Путина", — негодует политик.