Суд ЕС запретил маркировку "био" для забитого без наркоза скота

После ритуального убоя, произведенного без предварительного наркоза, мясу скота нельзя присваивать маркировку "био". Такое решение принял суд Евросоюза, сообщается на его сайте.

Продукция с маркировкой "био" должна соответствовать самым строгим сельскохозяйственным нормам ЕС, в том числе числе в сфере охраны животных, отмечается в документе.

Ритуальный убой без наркоза разрешен в ЕС в виде исключения для того, чтобы гарантировать свободу вероисповедания, отметил суд, указав на то, что этот способ не может "смягчить боли, стресс и страдания животного так же эффективно, как в случае с применением наркоза".

В 2012 году французское объединение "Помощь убойным животным" (OABA) обратилось в Минсельхоз страны с требованием запретить маркировку "био" для обозначенных как "халяльные" рубленых бифштексов, сделанных из зверей, забитых без наркоза. Компания, отвечающая за присвоение маркировки, отказалась вводить запрет, и поданная на это решение жалоба была отклонена в суде.

Тогда OABA обратилось в другой суд, который в свою очередь отправил запрос в суд ЕС, так как маркировка "био" присваивается продукции, соответствующей требованиям директивы Евросоюза о биопродуктах. Она запрещает использование химических удобрений, генных технологий и большинства пищевых добавок. В биологически контролируемых хозяйствах не используются ядохимикаты и азотные удобрения, а также уделяется внимание правильному уходу за животными, которые получают экологически чистые корма.