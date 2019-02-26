"Наводи на Вашингтон". Концертный хор Петербурга спел в Исаакиевском соборе о бомбардировке Вашингтона

Концертный хор Санкт-Петербурга во время празднования Дня защитника Отечества в Исаакиевском соборе исполнил песню о бомбардировке США.

Первый куплет начинается так:

«На подводной лодочке с атомным моторчиком

Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн

Пересек Атлантику и зову наводчика:

„Наводи, — говорю, — Петров, на город Вашингтон!“»

Хор исполнил песню «О зарплате военнослужащих», написанную в 1980 году бардом Андреем Козловским. По словам автора, «О зарплате военнослужащих» изначально задумывалась как «песня-анекдот». Как заявил протодиакон Андрей Кураев, в СССР песня и правда воспринималась как шутка и «даже сатира на советский агитпроп». «Но сегодня […] в таком суперсерьезном исполнении это никак не смотрится шуткой», — отметил Кураев.

Исполнителей песни раскритиковали многочисленные пользователи соцсетей. Представители Исаакиевского собора сообщили, что хор не согласовал песню с дирекцией собора, она не входила в программу 23 февраля и была исполнена на бис по решению художественного руководителя хора. «Мы считаем, что песня неуместна, но мы не склонны политизировать ситуацию», — сообщили в пресс-службе собора.

Администраторы паблика Концертного хора Санкт-Петербурга в ВК утверждают, что исполнители не переписывают песни «ради политкорректности или какой-то еще конъюнктуры». «Это документы эпохи, среды, уникальные и вполне оригинальные», — говорится в посте. Представители хора считают, что в храме можно петь не только литургические произведения: «Мы поздравили наших слушателей, мы показали им, что ценим их праздник, их прошлое, их труд. Что мы вместе с ними».

Художественный руководитель и дирижер хора Владимир Беглецов ответил критикам: «******** (Идиоты)! Я „Доктор Живаго“ не читал, но осуждаю…» Дирижер назвал песню шуточной и попросил не искать в исполнении «О зарплате военнослужащих» политического подтекста. «Зал аплодировал стоя. Никаких призывов нет и не было», — добавил он.

Скандал вокруг выступления в Исаакиевском соборе прокомментировал и автор песни: «Я внезапно стал звездой. Обалдеть просто. Я подозреваю, что сейчас она мне икнется раз так сто, а то и двести».